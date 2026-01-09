Logo
Медвјед 37 дана живио испод куће, погледајте како су га коначно истјерали

09.01.2026

16:14

Медвјед 37 дана живио испод куће, погледајте како су га коначно истјерали
Фото: screenshot / x

Велики црни медвјед тежак 237 килограма, који је 37 дана живио испод куће једног човјека у Лос Анђелесу, коначно је напустио простор након што је испаљено неколико куглица са бојом у његовом правцу, саопштила је организација која се бави хитним уклањањем медвједа.

Власник куће Кен Џонсон рекао је да је "живот" са медвједом почео 30. новембра када је животиња ушла у простор испод његове куће, пише "Њујорк пост", преноси Танјуг.

Медвједа је уклонила "Лига медвједа", група са језера Тахо специјализована за хитне интервенције.

Извршна директорка групе, Ен Брајант, рекла је да су медвједа испратили помоћу куглица са бојом, које су животињу натјерале да се повуче из свог склоништа.

"Медвјед је нестао за 20 минута", рекла је Брајант.

Претходни покушаји Калифорнијског департмана за рибу и дивље животиње (CDFW) да уклони медвједа, укључујући мамце са храном и замке, нису успјели.

Џонсон је касније прекрио простор шперплочом и врећама пијеска и поставио електричну простирку која изазива благи струјни удар, што је спречило повратак медвједа.

Џонсон је рекао да сада воли животињу, све док је не види у свом дворишту.

Медвјед

