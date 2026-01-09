Дјевојка објавила 7 правила за први састанак и изазива велику дебату на интернету

Извор:
Једна Њујорчанка је изазвала праву дебату на интернету након што је објавила своју листу „минималних правила“ којих се мушкарац мора придржавати на првом састанку. Многи су је назвали претерано захтјевном, али она тврди да је у Њујорку све толико лоше да су правила постала неопходна.
Рак, како се користи на друштвеним мрежама, гдје има више од 22.000 пратилаца, рекла је за Њујорк пост да је сцена упознавања у Великој јабуци постала „потпуни хаос“. Према њеним ријечима, мушкарци у Њујорку су најчешће „или геј, или превише добри да би били истинити, или већ потрошени“.
„Неко из предграђа то никада не би разумио“, рекла је. „Као, најбољи човјек на свијету, момак који дјелује као савршен пар, на крају се испостави као чисто зло.“
Листа од седам „минималних правила“
Уморна од лоших искустава, саставила је листу правила и објавила их на Xu, гдје је објава брзо скупила преко милион прегледа и изазвала лавину коментара. Ево њених „минималних“ правила за први састанак:
Плати рачун. (Ако желиш да подјелиш рачун, никада више нећу разговарати са тобом. И још ћу те више клеветати.)
Отвори врата. (Сва врата. Не дирам врата.)
Нека она прво наручи.
Нека сједи у сепареу. (Очигледно.)
Понуди се да је отпратиш кући/до аута/до Убера - да покажеш да ниси кукавица.
Не помињи бившу, своју „ситуацију“ или „ону дјевојку са којом си се некада дописивао“.
Правило тротоара - ако га не знате, то објашњава зашто сте сами.
Интернет је подељен.
Неки корисници, посебно жене, подржали су њена правила, рекавши да су она елементарна пристојност. „Прилично једноставно, а опет тако тешко за неке“, написала је једна корисница. „Стандардни бонтон. Све испод овога је неприхватљиво“, додала је друга.
Али многи су били љути - и због правила и због тона. Неки су јој рекли да је проблем управо у томе што је све називала „минималистичким“, када је звучало као да поставља ултиматум. „Смијешно је како 'минималистички' став за мушкарце увијек долази са максималним правима за жене“, написао је један критичар.
Други је прокоментарисао: „Не слажем се са вама, али оно што ме још више мучи је тон. Посебно у вези са тачком 2, звучите као особа са којом се не можете поистоветити.“
Ко је заправо Рак?
Рак је стекла име на X-у и Инстаграму објављивањем провокативних листа, за које тврди да су неке барем дјелимично шала. Она такође организује догађаје упознавања и дружења, укључујући и један под називом „Make America Hot Again“, гдје има за циљ да окупи оно што она назива „нормалним конзервативцима из центра града“.
Иако себе описује као политички умјерену, објаснила је да се не уклапа у те стереотипне конзервативне идеје о томе како жена треба да живи. „Постоји читава фракција конзервативаца који мисле да морате да се удате до 22. године и да живите на фарми у хаљини док музете краву. Ја то једноставно не радим“, рекла је.
Њен сљедећи догађај, под називом „Смрт апликације за упознавање“, одржава се овог мјесеца у Њујорку. Она каже да ће публика бити разнолика, али циљ је једноставан: окупити људе који су „нормални“ и желе да упознају некога лично.
„То је нека врста мјешавине. Углавном се ради о проналажењу кул, нормалних конзервативаца. Ми смо као конзервативци из Барске столице... моји пријатељи и ја волимо да пијемо, волимо да се забављамо“, рекла је.
