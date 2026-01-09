Бритни Спирс: Никад више нећу наступати у Америци

Извор:
09.01.2026
Пјевачица Бритни Спирс објавила је да више никада неће наступати у Сједињеним Америчким Државама.
Поп икона која је на преласку миленијума доминирала музичком сценом и одрасла под светлима рефлекторима открила је своју коначну одлуку.
Америчка публика више неће бити у могућности да уживо чује хитове попут "Бејби Он Мор Тајм", "Оопс!... И Дид Ит Аген".
Бритни Спирс, 44-годишња звијезда, више пута је говорила о турбулентним годинама и борби са славом а сада је на Инстаграму открила своју коначну одлуку.
У једној од својих објава Спирс је подијелила фотографију на којој сједи за бијелим клавиром и открила своје планове.
"Шаљем овај клавир свом сину ове године!!! Занимљиво, плешем на Инстаграму како бих излечила ствари у свом тијелу о којима људи немају појма", написала је поп дива.
Она је додала да је "прошла кроз ватру" да спаси свој живот. Затим је услиједила изјава која је одјекнула међу обожаваоцима.
"Никада више нећу наступати у САД-у због изнимно осјетљивих разлога, али надам се да ћу врло брзо сједити на столици с црвеном ружом у коси, у пунђи, наступајући са својим сином у Великој Британији и Аустралији", написала је Спирс.
Пјевачица је затим у објавила похвалила свог сина.
"Он је велика звијезда. Сретно, мали човече!!!", пише Бритни.
Она није навила којем од својих синова, Претсону или Џајдену, поклања инструмент. Ипак из њених ранијих изјава може се закључити да мисли на млађег, Џајдена.
Она га је прошле године назвала "генијем" након што је објавила снимак како свира клавир.
