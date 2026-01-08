Logo
Large banner

Кија Коцкар запрошена на Божић, цијена прстена папрена

Извор:

Пинк

08.01.2026

20:30

Коментари:

0
Кија Коцкар запрошена на Божић, цијена прстена папрена

Бивша водитељка Кија Коцкар открила је детаље вјеридбе и истакла да је вјереничким прстеном одушевљена.

Након што је објавила да је запрошена, Кија се огласила и открила детаље вјеридбе.

"Десило се на мој омиљени празник, на Божић. Као што знате, сваке године правим вечеру за пријатеље и у тренутку када смо међусобно размјењивали поклоне, клекнуо је и запросио ме. Наравно, рекла сам да! Није могао љепши тренутак да изабере. Божић, најдражи пријатељи на окупу, интимна атмосфера. Тачно је знао какву просидбу и какав прстен желим, зато га и обожавам", усхићено је испричала Кија.

Њен вјеренички прстен посебно је интересантан.

Ријеч је о прстену луксузног бренда који је израђен од 18-каратног злата и важи за симбол префињености и дискретне елеганције.

Његова вриједност процјењује се на око 10.500 долара, што овај прстен сврстава међу ексклузивне комаде који се не носе без посебног разлога.

"Сви знате да ја волим цвијеће и букете и сада на својој руци имам најљепши букет који ипак траје мало дуже", поручила је за Пинк Кија, која је недавно подијелила интимне поруке које размјењује са партнером.

Подијели:

Тагови:

Kristina Kija Kockar

vjeridba

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Гоца Тржан се расплакала пред камерама када је угледала једну фотографију

Сцена

Гоца Тржан се расплакала пред камерама када је угледала једну фотографију

1 ч

0
Отац Милице Тодоровић направио шоу испред породичне куће: ''Набиће главу у ограду''

Сцена

Отац Милице Тодоровић направио шоу испред породичне куће: ''Набиће главу у ограду''

3 ч

0
У дому ове пјевачице се обиљежавају сви вјерски празници

Сцена

У дому ове пјевачице се обиљежавају сви вјерски празници

23 ч

0
Брижит Бардо сахрањена у строгој приватности

Сцена

Брижит Бардо сахрањена у строгој приватности

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

46

Квар у трафостаници, ево кад се очекује долазак струје

20

40

Стевандић: Српска јача сваког дана

20

30

Кија Коцкар запрошена на Божић, цијена прстена папрена

20

23

Масовни протести у Ирану, срушен интернет

20

15

Надлежне екипе на терену: Проблеми са снабдијевањем струјом и водом у Зворнику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner