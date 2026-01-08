Кија Коцкар запрошена на Божић, цијена прстена папрена

Извор:
Бивша водитељка Кија Коцкар открила је детаље вјеридбе и истакла да је вјереничким прстеном одушевљена.
Након што је објавила да је запрошена, Кија се огласила и открила детаље вјеридбе.
"Десило се на мој омиљени празник, на Божић. Као што знате, сваке године правим вечеру за пријатеље и у тренутку када смо међусобно размјењивали поклоне, клекнуо је и запросио ме. Наравно, рекла сам да! Није могао љепши тренутак да изабере. Божић, најдражи пријатељи на окупу, интимна атмосфера. Тачно је знао какву просидбу и какав прстен желим, зато га и обожавам", усхићено је испричала Кија.
Њен вјеренички прстен посебно је интересантан.
Ријеч је о прстену луксузног бренда који је израђен од 18-каратног злата и важи за симбол префињености и дискретне елеганције.
Његова вриједност процјењује се на око 10.500 долара, што овај прстен сврстава међу ексклузивне комаде који се не носе без посебног разлога.
"Сви знате да ја волим цвијеће и букете и сада на својој руци имам најљепши букет који ипак траје мало дуже", поручила је за Пинк Кија, која је недавно подијелила интимне поруке које размјењује са партнером.
