Отац Милице Тодоровић направио шоу испред породичне куће: ''Набиће главу у ограду''

Извор:
Телеграф
08.01.2026
16:55
Коментари:0
Иако је Милица Тодоровић изградила завидну каријеру и зарадила доста новца, њени родитељи су, упркос свему, остали у родном Крушевцу, гдје уживају у породичном дому.
Данас је њена мајка Јасмина снимила је свог супруга Милана док се у снијегу забављао са окупљеном дјецом.
Градови и општине
Зворник ће формирати комисију за процјену штете од поплава
Она је забиљежила тренутак када је Милан Тодоровић узео шарене дјечије санке, легао на стомак и одгурнуо се низ залеђену улицу. Ногу је користио како би покушао да управља санкама, док се Јасмина лудо забављала и смијала свом супругу.
- Евоцира срећно дјетињство, ја сам мислила да ће да набије главу негдје у ограду - написала је уз урнебесни снимак.
Подсјетимо, Милан Тодоровић у Крушевцу води нормалан живот. Миличин отац ради на оближњој бензинској пумпи. Једном приликом га је посјетила медијска екипа, а он је био веома љубазан.
Свијет
Тинејџери бјежали од полиције, па се закуцали у ограду: Потресни снимци са мјеста несреће
- Јао, још ће испасти да сам већа звијезда од Милице (смијех). Знам да сам популаран, то ме моја жена и ћерка снимају па праве шегу са мном. Људима се то свиђа. Долазе овдје, јер сви знају гдје радим - рекао је том приликом Милан Тодоровић.
- Дођу колима, зауставе се и онда ме снимају за Инстаграм, Тикток, сликају се са мном. Мени је то симпатично, не љутим се - казао је раније духовити Милан за Курир.
Најновије
Најчитаније
17
27
17
24
17
21
17
04
17
04
Тренутно на програму