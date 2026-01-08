Logo
Large banner

Отац Милице Тодоровић направио шоу испред породичне куће: ''Набиће главу у ограду''

Извор:

Телеграф

08.01.2026

16:55

Коментари:

0
Отац Милице Тодоровић направио шоу испред породичне куће: ''Набиће главу у ограду''
Фото: Instagram/@milicatodorovicofficial/screenshot

Иако је Милица Тодоровић изградила завидну каријеру и зарадила доста новца, њени родитељи су, упркос свему, остали у родном Крушевцу, гдје уживају у породичном дому.

Данас је њена мајка Јасмина снимила је свог супруга Милана док се у снијегу забављао са окупљеном дјецом.

Зворник-поплава

Градови и општине

Зворник ће формирати комисију за процјену штете од поплава

Она је забиљежила тренутак када је Милан Тодоровић узео шарене дјечије санке, легао на стомак и одгурнуо се низ залеђену улицу. Ногу је користио како би покушао да управља санкама, док се Јасмина лудо забављала и смијала свом супругу.

- Евоцира срећно дјетињство, ја сам мислила да ће да набије главу негдје у ограду - написала је уз урнебесни снимак.

Подсјетимо, Милан Тодоровић у Крушевцу води нормалан живот. Миличин отац ради на оближњој бензинској пумпи. Једном приликом га је посјетила медијска екипа, а он је био веома љубазан.

Тинејџери се закуцали у ограду-08012026

Свијет

Тинејџери бјежали од полиције, па се закуцали у ограду: Потресни снимци са мјеста несреће

- Јао, још ће испасти да сам већа звијезда од Милице (смијех). Знам да сам популаран, то ме моја жена и ћерка снимају па праве шегу са мном. Људима се то свиђа. Долазе овдје, јер сви знају гдје радим - рекао је том приликом Милан Тодоровић.

- Дођу колима, зауставе се и онда ме снимају за Инстаграм, Тикток, сликају се са мном. Мени је то симпатично, не љутим се - казао је раније духовити Милан за Курир.

Подијели:

Тагови:

Milica Todorović

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

снијег Бањалука

БиХ

На снази наранџасти метеоаларм, сутра се очекују нове падавине

1 ч

0
Јамал проглашен за најскупљег играча на планети

Фудбал

Јамал проглашен за најскупљег играча на планети

1 ч

0
ОХР опет ударио на Дан Републике Српске

БиХ

ОХР опет ударио на Дан Републике Српске

1 ч

1
Делегација Србије допутовала у Бањалуку на обиљежавање Дана Републике

Србија

Делегација Србије допутовала у Бањалуку на обиљежавање Дана Републике

1 ч

0

Више из рубрике

У дому ове пјевачице се обиљежавају сви вјерски празници

Сцена

У дому ове пјевачице се обиљежавају сви вјерски празници

20 ч

0
Брижит Бардо сахрањена у строгој приватности

Сцена

Брижит Бардо сахрањена у строгој приватности

1 д

0
Матија

Сцена

Туга на Бадњи дан: Преминуо познати фризер

1 д

0
Преминуо познати српски музичар

Сцена

Преминуо познати српски музичар

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

27

Минић: Све слободе српског народа дошле су кроз велике жртве које не смијемо да заборавимо

17

24

Грађанима послат СМС због ''временске бомбе'': Временске прилике опасне по живот

17

21

РХМЗ послао упозорење због хладноће!

17

04

Де Брујне након пола године напушта Наполи?

17

04

Шта треба урадити са божићном пшеницом? Никако је не бацајте у смеће

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner