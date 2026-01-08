На снази наранџасти метеоаларм, сутра се очекују нове падавине

08.01.2026
16:34
Коментари:0
Федерална управа цивилне заштите објавила је ажурирану информацију о данашњем стању те констатовала да сњежне падавине, уз топљење снијега, и даље проузрокују висок ниво водостаја ријека на водама прве и друге категорије на подручју седам кантона у ФБиХ.
Такође, утврђено је да постоји ризик од излијевања, бујичних токова, плављења нижих подручја и могућих клизишта.
БиХ
ОХР опет ударио на Дан Републике Српске
На основу расположивих информација и извјештаја кантоналних управа и општинских/градских служби цивилне заштите, из ФУЦЗ истичу да се може закључити да је стање у ФБиХ и даље нестабилно када су у питању хидрометеоролошки услови, посебно због ниских температура ваздуха.
Федерални хидрометеоролошки завод издао је наранџасто упозорење за 8. и 9. јануар због очекиваних екстремно ниских температура ваздуха. Упозорење за 8. јануар односи се на подручје Крајине, гдје се очекују минималне температуре зрака од -14 до -10 °Ц, док се у централним, источним и сјеверним подручјима Босне исте минималне температуре очекују 9. јануара.
"Федерална управа цивилне заштите непрекидно, путем Федералног оперативног центра цивилне заштите, прати стање на угроженим подручјима цијеле Федерације БиХ, процјењује ситуацију и потребу за помоћ у средствима и опреми. Запослени у овој управи су у сталној комуникацији те, по потреби, пружају стручну помоћ извршним органима нижих нивоа власти како би се на најефикаснији начин одговорило на насталу ситуацију", саопштено је из Владе ФБиХ.
Србија
Делегација Србије допутовала у Бањалуку на обиљежавање Дана Републике
Током 7. јануара, по захтјеву Кантоналне управе цивилне заштите БПК Горажде, Федерална управа цивилне заштите доставила је двије потопне/муљне пумпе у Горажде, које су биле потребне за оспособљавање поплављене фабрике воде у Витковићима, с циљем поновног успостављања водоснабдијевања у Горажду.
"Водоснабдијевање је у предвечерњим сатима истог дана било успостављено, али је вода након сат времена поново нестала због проблема на дотоку воде из ријеке Дрине у базене фабрике воде", додаје се у саопштењу.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, у петак, ново наоблачење са запада условиће нови снијег у вишим подручјима, док ће у суботу у већем дијелу земље падати снијег, а на југу киша. У јутарњим сатима у низинама може падати и киша која ће се ледити. Прогнозира се од пет до 15 центиметара новог снијега.
Хроника
Комби се закуцао у аутомобил са бебом и двоје мале дјеце
"С обзиром на то да се према прогнозама ФХМЗ-а и у наредном периоду на подручју Федерације БиХ очекују ниске температуре и сњежне падавине које могу проузроковати проблеме, потребно је да кантоналне и општинске/градске службе цивилне заштите и даље континуирано обилазе најугроженија подручја од сњежних падавина, поплава и клизишта, те да одмах ставе, уколико то до сада нису учиниле, своје организоване снаге заштите и спашавања (службе заштите и спашавања и специјализоване јединице цивилне заштите) у стање приправности, како би биле спремне као снаге првог одговора и, у складу са својим надлежностима и обавезама, реаговале на потенцијалне опасности ради заштите људи и материјалних добара", додаје се у саопштењу.
Федералне специјализиоване јединице цивилне заштите и даље се налазе у стању приправности у случају потребе за њиховим ангажманом, односно брзим одговором, те ће се одмах активирати у складу с добијеним захтјевима и наредбама, преноси Кликс.
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч2
Република Српска
1 ч1
Здравље
1 ч0
Најновије
Најчитаније
17
37
17
27
17
24
17
21
17
04
Тренутно на програму