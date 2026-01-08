Logo
Делегација Србије допутовала у Бањалуку на обиљежавање Дана Републике

08.01.2026

16:26

Коментари:

0
Фото: АТВ

Делегација Србије, предвођена премијером Ђуром Мацутом, допутовала је у Бањалуку гдје ће присуствовати обиљежавању Дана Републике Српске.

Делегацију Србије на бањалучком аеродрому дочекао је потпредсједник Владе Српске Ален Шеранић, објавила је Влада на Иксу.

У сједишту Владе Републике Српске биће одржан састанак премијера Српске Саве Минића и Мацута.

Церемонија откривања Централног спомен-обиљежја

Република Српска

У Бањалуци церемонија откривања Централног спомен-обиљежја борцима

Делегација Србије присуствоваће и свечаној академији у спортској дворани "Борик", а потом и свечаном пријему у сједишту Владе Српске.

Ђуро Мацут

Ален Шеранић

9. јануар - Дан Републике Српске

Коментари (0)
