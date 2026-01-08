Попио кафу са супругом, па јој пререзао врат: Осуђен војни пензионер

Извор:
Војном пензионеру М.Р. (75) из Доњег Матејевца, који је ухапшен 22. јула прошле године због сумње да је ножем усмртио своју супругу М.Р. (74) у Вишем суду у Нишу данас је изречена казна.
Изречена му је мјера обавезног психијатријског лијечења и чувања у здравственој установи будући да је злочин је починио усљед душевне болести.
Мјеру ће укинути суд када процијени да за тим више не постоји потреба. До правоснажности продужен му је притвор.
Британски генерал: Каква подршка Украјини, немамо чиме
Он је након убиства ухапшен а психијатријским вјештачењем које је урађено током истраге Вишег јавног тужилаштва у Нишу утврђено је да је злочин починио у неурачунљивом стању па је умјесто оптужнице са предложеном затворском казном, суду поднијет предлог за изрицање мјере обавезног психијатријског лијечења и чувања. На суђењу у Вишем суду у Нишу представник комисије вјештака неуропсихијатара је потврдио налаз.
Убиство у Нишу се догодио 21.јула 2025. године у 7.10 часова у селу Доњи Матејевац, у породичној кући у којој је М.Р живио са супругом. Тужилаштво је након вјештачења предложило суду да се М.Р. изрекне мјера обавезног психијатријског лијечења и чувања у здравственој установи будући да је злочин је починио усљед душевне болести - органског поремећаја са суманутошћу сличном шизофренији.
"Европа и Данска заказале, Гренланд је кључан за САД"
- Након што је попио кафу са оштећеном, пришао јој је и најприје задао више удараца затвореном шаком у предјелу главе након чега је обухватио у рукама у предјелу врата и почео да је дави да би затим узео кухињски нож са црним рукохватом из кухињске фиоке којим јој је пререзао врат и гркљан, којим повредама је оштећена убрзо подлегла - рекао је Јавни тужилац ВЈТ у Нишу Горан Бурсаћ образлажући Предлог за изрицању мјере безбједности.
Након тога, окривљени М.Р. је опрао нож и вратио га на мјесто одакле га је узео, а затим изашао из куће и отишао до комшије коме је рекао да је убио жену. Комшија је позвао Хитну помоћ и полицију која је привела М.Р. и задржала га у службеним просторијама а након саслушања у тужилаштву одређен му је притвор.
Дјевојчица (16) пронађена мртва у хотелској соби
Образлажући предлог за изрицање мјере безбједности обавезног психијатријског лијечења и чувања у здравственој установи, Бурсаћ је рекао да нема ничег спорног ни у чињеничном ни у правном погледу за изрицање ове мјере.
Свједочећи пред судом, син оптуженог И.Р. је рекао да је његов отац, иначе војни пензионер, имао психичких и здравствених проблема, да је стално плакао и ћутао, али да никада није био насилан нити је ико могао да наслути да се нешто овако може десити. Он је додао да је на прегледу у Војној болници потврђено да су и отац и мајка дементни а да је његов отац на питање психијатра да ли се плаши нечега рекао да се плаши да га супруга не убије или отрује. Он је испричао да је оца и мајку видио дан прије злочина и да ништа није указивало да би било шта лоше могло да се деси, као и да отац никада није био насилан нити се мајка некада жалила на њега. И.Р. је испричао и да му је отац након злочина рекао да не зна шта је урадио.
За кривично дјело убиство из члана 113 КЗ казна може износити и до 15 година док психијатријско лечење по закону није временски ограничено. О дужини трајању лечења одлучује суд на основу периодичних извештаја стручне комисије из психијатријске установе.
