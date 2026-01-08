Logo
Ванредна ситуација: Више од 10.000 људи остало без струје

Извор:

Танјуг

08.01.2026

14:03

Коментари:

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica
Фото: АТВ

У Ваљеву је проглашена ванредна ситуација због проблема које је изазвао снијег који је пао претходних дана.

Одлука је донијета да данашњој седници Штаба за ванредне ситуације Ваљева, а начелник Штаба Александар Павловић изјавио је да се још прикупљају извјештаји о ситуацији на терену.

На Инстаграм налогу Града Ваљева раније данас је објављено да је 10.200 корисника у ваљевском крају без струје и да ће бити ангажовани сви привредни субјекти који могу да помогну да се нормализује снабдијевање струјом.

Све расположиве службе и механизација су на терену, како би се што прије санирала штета настале усљед јаких снијежних падавина у протеклих 20 сати.

Снијег

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

Под тежином влажног и тешког снијега дошло је до ломљења грана и обарања стабала, која падају на водове и стубове, што додатно отежава рад на терену и продужава прекиде у снабдијевању електричном енергијом, наведено је у објави.

Додаје се да је велики број села без струје, али да су екипе Електродистрбуције Ваљево (ЕДС) на терену и да се очекује да ће у току дана бити отклоњен дио кварова.

У овом тренутку 60 људи ради на отклањању кварова на електро-мрежи, од чега је 30 у Бранковини, а екипе ватрогасаца помажу у крчењу попадалог дрвећа и грања, истиче се у објави.

У Ваљеву је отежан саобраћај, а оба путна правца ка Дивчибарама су проходна.

На грађане се апелује на грађане да без пријеке потребе не крећу на пут.

Тагови:

Valjevo

struja

