Logo
Large banner

ГП БиХ: Неистинита информација о нападима на границе

Аутор:

Огњен Матавуљ

08.01.2026

13:46

Коментари:

0
ГП БиХ: Неистинита информација о нападима на границе

Гранична полиција БиХ утврдила је да је неистинита информација МУП-а Хрватске да се наводно спремају напади на граничне прелазе у БиХ.

-Након запримања информације од МУП-а Хрватске о могућем нападу на граничне прелазе у БиХ, Гранична полиција је утврдила да је ријеч о неистинитој информацији - саопштила је ГП БиХ.

Цвијан Симић

Хроника

Затражена обдукција тијела Цвијана Симића

Наиме, у информацији се наводило да је 30 непознатих особа, авганистанског поријекла, наводно планирало да нападне гранични прелаз Орашје.

-Одмах по запримању информације Гранична полиција БиХ је у сарадњи с другим безбједносним агенцијама предузела све мјере и радње те појачала рад на терену, ангажиравши додатне људске ресурсе и материјално-техничка средства. Истовремено, у складу с процедурама подузете су све активности на провјеравању тачности навода информација, као и оперативно-тактичке активности на терену. Након свих подузетих мјера и радњи, у сарадњи с другим безбједносним агенцијама, утврђено је да је ријеч о нетачној информацији - наводи се у саопштењу ГП БиХ.

Они су се захвалили свим бх. агенцијама за провођење закона и МУП Хрватске на оствареној брзој, ефикасној и професионалној сарадњи, напомињући да овај случај потврђује да су размјена информација и сарадња од кључног значаја за институционалну провјеру свих потенцијалних навода и сузбијање свих могућих пријетњи.

Дрина

Друштво

Трнинић: Ситуација пуно боља него претходних дана

-Гранична полиција БиХ спремна је суочити се са свим изазовима и наставља улагати све своје људске ресурсе и материјално-техничке капацитете у заштиту државне границе те је одлучна предузети све расположиве мјере и радње на сузбијању свих облика прекограничног криминала, незаконитих миграција и других пријетњи, како самостално тако и у сарадњи с надлежним институцијама, а све с циљем стварања сигурног окружења за све грађане у БиХ - наводе у ГП БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

Гранични прелаз

Гранична полиција БиХ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Аутомобил у снијегу

Ауто-мото

Како одледити залеђена стакла на аутомобилу без стругања?

4 ч

0
Додик: Наставићемо да обиљежавамо 9. јануар; Трамп одбацио забране и политике брисања историје

Република Српска

Додик: Наставићемо да обиљежавамо 9. јануар; Трамп одбацио забране и политике брисања историје

4 ч

1
Хусон за АТВ: Кристијан Шмит је продужена рука Њемачке

Република Српска

Хусон за АТВ: Кристијан Шмит је продужена рука Њемачке

4 ч

7
Натпис на аутопутевима поводом Дана Републике

Друштво

Слоган "Живјеће огњиште" на информативним порталима на ауто-путевима

4 ч

0

Више из рубрике

Извјештај против два шумарска инжењера због злоупотребе овлаштења

Хроника

Извјештај против два шумарска инжењера због злоупотребе овлаштења

4 ч

0
Тешка несрећа код Бијељине: Више повријеђених

Хроника

Тешка несрећа код Бијељине: Више повријеђених

6 ч

0
Језиви детаљи пуцњаве: Са другом намјеравао да убијају редом у кућама

Хроника

Језиви детаљи пуцњаве: Са другом намјеравао да убијају редом у кућама

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

37

"Фолксваген" затвара фабрику због олује

17

37

Протест у Минеаполису послије убиства жене у акцији ИЦЕ-а

17

27

Минић: Све слободе српског народа дошле су кроз велике жртве које не смијемо да заборавимо

17

24

Грађанима послат СМС због ''временске бомбе'': Временске прилике опасне по живот

17

21

РХМЗ послао упозорење због хладноће!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner