ГП БиХ: Неистинита информација о нападима на границе

Аутор:Огњен Матавуљ
08.01.2026
13:46
Коментари:0
Гранична полиција БиХ утврдила је да је неистинита информација МУП-а Хрватске да се наводно спремају напади на граничне прелазе у БиХ.
-Након запримања информације од МУП-а Хрватске о могућем нападу на граничне прелазе у БиХ, Гранична полиција је утврдила да је ријеч о неистинитој информацији - саопштила је ГП БиХ.
Хроника
Затражена обдукција тијела Цвијана Симића
Наиме, у информацији се наводило да је 30 непознатих особа, авганистанског поријекла, наводно планирало да нападне гранични прелаз Орашје.
-Одмах по запримању информације Гранична полиција БиХ је у сарадњи с другим безбједносним агенцијама предузела све мјере и радње те појачала рад на терену, ангажиравши додатне људске ресурсе и материјално-техничка средства. Истовремено, у складу с процедурама подузете су све активности на провјеравању тачности навода информација, као и оперативно-тактичке активности на терену. Након свих подузетих мјера и радњи, у сарадњи с другим безбједносним агенцијама, утврђено је да је ријеч о нетачној информацији - наводи се у саопштењу ГП БиХ.
Они су се захвалили свим бх. агенцијама за провођење закона и МУП Хрватске на оствареној брзој, ефикасној и професионалној сарадњи, напомињући да овај случај потврђује да су размјена информација и сарадња од кључног значаја за институционалну провјеру свих потенцијалних навода и сузбијање свих могућих пријетњи.
Друштво
Трнинић: Ситуација пуно боља него претходних дана
-Гранична полиција БиХ спремна је суочити се са свим изазовима и наставља улагати све своје људске ресурсе и материјално-техничке капацитете у заштиту државне границе те је одлучна предузети све расположиве мјере и радње на сузбијању свих облика прекограничног криминала, незаконитих миграција и других пријетњи, како самостално тако и у сарадњи с надлежним институцијама, а све с циљем стварања сигурног окружења за све грађане у БиХ - наводе у ГП БиХ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
4 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч7
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
17
37
17
37
17
27
17
24
17
21
Тренутно на програму