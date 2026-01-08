Како одледити залеђена стакла на аутомобилу без стругања?

Извор:
Телеграф
08.01.2026
13:30
Коментари:0
Залеђена стакла на аутомобилима постала су озбиљан проблем за возаче. Лед се не топи сам од себе, видљивост је лоша, а погрешно одлеђивање лако може да заврши напуклим стаклом или уништеним брисачима.
Најважније је да се стакла не одлеђују на силу. Неколико погрешних потеза може направити штету која кошта далеко више од пар минута стрпљења.
Република Српска
Додик: Наставићемо да обиљежавамо 9. јануар; Трамп одбацио забране и политике брисања историје
Најсигурнији начин да одледите стакла на аутомобилу је комбинација гријања и вентилације. Покрените мотор, укључите гријање усмјерено ка шофершајбни и активирајте гријач задњег стакла. Лед ће почети да попушта равномјерно, без напрезања стакла.
Ако је лед тврд и дебео, спреј за одлеђивање стакала је најбрже рјешење. Дјелује моментално, не гребе стакло и не оштећује гумене заптивке. Пластични стругач може помоћи, али само уз лагане покрете и без притиска.
Постоје ствари које никако не треба радити. Поливање врелом водом може изазвати тренутно пуцање шофершајбне због температурног шока. Укључивање брисача док су залеђени уништава гумице и оптерећује механизам. Метални предмети за скидање леда праве трајне огреботине.
Република Српска
Хусон за АТВ: Кристијан Шмит је продужена рука Њемачке
Одлеђивање стакала на аутомобилу мора да се ради паметно, а не нервозно. Пар исправних потеза значи чисту видљивост, безбједнију вожњу и избегнут непотребан трошак.
Друштво
34 мин0
Република Српска
37 мин0
Градови и општине
40 мин0
Хроника
45 мин0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму