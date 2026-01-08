Logo
Како одледити залеђена стакла на аутомобилу без стругања?

08.01.2026

Аутомобил у снијегу
Фото: Egor Kamelev/Pexels

Залеђена стакла на аутомобилима постала су озбиљан проблем за возаче. Лед се не топи сам од себе, видљивост је лоша, а погрешно одлеђивање лако може да заврши напуклим стаклом или уништеним брисачима.

Најважније је да се стакла не одлеђују на силу. Неколико погрешних потеза може направити штету која кошта далеко више од пар минута стрпљења.

Најсигурнији начин да одледите стакла на аутомобилу је комбинација гријања и вентилације. Покрените мотор, укључите гријање усмјерено ка шофершајбни и активирајте гријач задњег стакла. Лед ће почети да попушта равномјерно, без напрезања стакла.

Ако је лед тврд и дебео, спреј за одлеђивање стакала је најбрже рјешење. Дјелује моментално, не гребе стакло и не оштећује гумене заптивке. Пластични стругач може помоћи, али само уз лагане покрете и без притиска.

Постоје ствари које никако не треба радити. Поливање врелом водом може изазвати тренутно пуцање шофершајбне због температурног шока. Укључивање брисача док су залеђени уништава гумице и оптерећује механизам. Метални предмети за скидање леда праве трајне огреботине.

Одлеђивање стакала на аутомобилу мора да се ради паметно, а не нервозно. Пар исправних потеза значи чисту видљивост, безбједнију вожњу и избегнут непотребан трошак.

