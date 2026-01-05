Logo
Шта урадити ако ауто проклиза?

Извор:

Курир

05.01.2026

16:23

Шта урадити ако ауто проклиза?
Фото: Unsplash

Путеви су од јуче закопани снијегом, а возачима ово изазива додатну бригу за безбједност себе и других учесника у саобраћају. Ипак, постоје начини да се возач осигура да чини све што може како би и вожња у леденим условима прошла без проблема.

- Аутомобили стоје, покривени су великом количином снијега. Прије него уђемо у ауто, треба очистити врата, укључити аутомобил и пустити да се добро загрије. Добро очистити снијег, скинути са свих стаклених површина, скинути ауто са поклопца мотора, гепека, како не би угрозили некога од учесника у саобраћају током вожње. Прије почетка вожње треба користити добре наочаре јер је сњежно бјелило опасније од Сунца током најтоплијих љетних дана - каже Чедомир Бркић, најтрофејнији српски аутомобилиста.

Бркић савјетује да се вожња увијек креће из друге брзине ради мање шансе за проклизавање, а истиче и да возачи треба да покушају да заобиђу мање, лошије очишћене улице.

- Када су падавине видљивост је смањена и треба да будете примјећени од стране осталих учесника у саобраћају, па укључите свјетла. Не треба улазити у улице које имају дубок снијег, већ наћи заобилазан пут који је боље очишћен. Ако сте већ ушли, сасвим лагано и са дупло већим растојањем се крећите у односу на друге учеснике у саобраћају.

Шта ако аутомобил проклиза?

Бркић је открио и шта можемо учини у случају да аутомобил ипак проклиза.

- У случају проклизавања треба да окренемо управљач у смјеру трасе којом се крећемо, контра од оног гдје нас траса или низбрдица којом не желимо да идемо води. Треба користити благо кочење, закочити и пустити и понављати. Ако се заглавите или сиђете негдје, покушајте наглим маневром у пуну лијево или пуну десну страну да раскрчите дио пута гдје се налазите. Једино пун лијеви или десни волан ће вам очистити дио у ком се налазите и помоћи да се извучете.

Снијег

Аутомобил

