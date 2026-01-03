Невидљиви убица поновно на путевима: Не помажу ни ланци, како реаговати

03.01.2026
16:49
Коментари:0
Црни лед је врло опасан за возаче, али и за пјешаке.
Најчешће се појављује рано ујутро и ноћу, кад је на цестама најмање возила.
Кад се цеста заледи, не помажу ни зимске гуме ни ланци, као ни безбједносни системи попут АБС-а и ЕСП-а.
Ипак, нешто ипак можете предузети, останете ли прибрани-
Након хладног таласа, кратко су нас помиловале нешто њежније температуре, а онда опет крећемо у јутарњи минус.
Бар тако казује временска прогноза.
Шта за возаче значи комбинација дневних 'позитиваца' и ноћних 'негативаца' те лагане кише?
Прије свега, то је аларм за појачан опрез, посебно за младе возаче, иако се ни они искуснији не би требали опустити јер описани се услови у правилу повезују с појавом тзв. црног леда.
Црни лед сматра се невидљивим убицом, јер га је на цестама јако тешко уочити.
Како му и назив говори, црн је, визуелно се стопи с цестом.
Црни лед танки је залеђени слој на цести. Тај танки слој леда обично се створи кад при ниским температурама падају киша или снијег.
Дакле, у околностима какве су најављене за ноћ са суботе на недјељу, као и за остале дане у седмици пред нама.
Иако му овакви временски услови највише погодују, црни лед често настаје и дјеловањем самих возила – како пролазе тако отапају снијег који се потом заледи, али у тако танком слоју да није видљив, провидан је. Стога, пратите информације о тренутном стању на путевима.
Чујете ли или прочитате упозорење о мразу, поледици или леденој киши, то је знак да би ваљало или одгодити путовања која нису неопходна или у промету осјетно више пазити јер ће цесте готово сигурно бити прекривене танким слојем леда.
"Сигурно маневрирање возилом у том случају постаје готово немогуће у врло кратком времену", упозоравају и из њемачког АДАЦ-а.
Наука и технологија
Планета се мијења: Дан више неће трајати 24 сата
Наводе да црни лед претвара саобраћајнице у цесте опасне по живот јер се осим ледене кише, снијега, мраза, на њима појављује и магла која онемогућава видљивост.
Помаже само возачева прибраност и опрезна вожња.
Држите довољан размак од возила испред. Кочите што је њежније могуће и избјегавајте нагле маневре, дакле нагле покрете управљачем или нагло стискање папучице кочнице или гаса.
Пратите саобраћај како бисте на вријеме видјели или предвидјели што ће се догодити, јер само тако можете на вријеме реаговати. Изненади ли вас на путу ледена киша, најбоља опција је стати на сигурном мјесту и причекати да се ситуација смири.
Возачима којима возило почне клизити на црном леду, пак, саобраћајни стручњаци савјетују да не раде нагле покрете.
Потребно је окренути волан у смјеру клизања возила, потом причекати неколико тренутака и исправити волан. Возите ли мањом брзином – како бисте у зимским условали и требали – на овај начин можете контролисати проклизавање те вратити аутомобил на жељену путању, пише Вечерњи лист.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму