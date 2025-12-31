Производња ових модела аутомобила престаје у 2026.

Извор:
Б92
31.12.2025
18:37
Коментари:0
Година испред нас неће донијети само нове моделе, већ и тихо гашење читавог низа аутомобила који су годинама били саставни дио портфолија произвођача.
Неки од њих одлазе јер су завршили свој пуни животни циклус, друге су престигли тржишни трендови, а трећима су једноставно пресудили нови прописи.
Алпине А110, једна од ријетких модерних спортских икона која је досљедно бранила филозофију лакоће и ужитка у вожњи, улази у завршну фазу своје каријере.
Бензински А110 се повлачи до краја 2026. године како би се направило мјесто за електричног насљедника на новој АПП механичкој платформи.
Име остаје, концепт се мијења, а за многе ће то значити и крај "правог А110".
Ауди драстично смањује производњу у 2026. години.
Мали А1 и Q2 завршавају каријеру без директних насљедника са моторима са унутрашњим сагоријевањем.
Њихову улогу преузеће нова електрична компактна СУВ возила.
Паралелно с тим, понуду напушта и А7 Спортбацк, чиме Ауди додатно поједностављује структуру седана у корист А6 и електричних верзија.
BMW затвара поглавље за неколико модела који су годинама попуњавали тржишне нише.
Конвенционално погоњени X4 је већ завршио производњу, а 2026. године опростићемо се и од З4 и Серије 8.
Нови фокус бренда јасно је усмјерен ка платформи Neue Klasse и електричним верзијама, док се спортски кабриолет и велики ГТ аутомобил повлаче без директних замјена.
Форд Фокус, некада један од стубова европске понуде, већ је престао са производњом, а 2026. године ће нестати из салона у којима се још продају посљедњи примјерци.
Форд се дефинитивно удаљава од класичних путничких аутомобила у Европи и окреће се кросоверима, СУВ возилима и историјски "емотивним моделима", чиме затвара једно од најважнијих поглавља бренда.
Хонда Сивик Тајп Р формално не нестаје из производње, али се укида у Европи због прописа о ЦО2.
Ово оставља европске купце без једног од посљедњих чистокрвних хот-хеч модела. Насљедник се очекује искључиво у хибридном облику и не прије 2027. године.
Мерцедес-Бенз спроводи опсежну рационализацију понуде. Б класа, CLA и CLB улазе у завршну фазу, док је будућност CLE лимузине и истоимене СУВ верзије такође под знаком питања.
Паралелно с тим, све је извјесније повлачење бројних АМГ модела са дволитарским хибридним четвороцилиндарским моторима, што означава крај једне кратке ере.
Мицубиши Спејс Стар, један од ријетких правих градских аутомобила старе школе, одлази због трошкова прилагођавања прописима.
Улогу најмањег модела у гами преузима Колт, технички близанац модела Рено Клио, што додатно смањује аутономију и ексклузивност самог бренда Митсубисхи у Европи.
Рено Меган Коњуест/Аркана, СУВ купе који је попуњавао простор између модела Аустрал и Рафале, повлачи се без директног насљедника.
Рено поједностављује своју понуду и повећава фокус на електричне моделе.
Тојота ГР Супра ће престати са производњом 2026. године, заједно са BMW-ом З4, јер дијеле исту техничку основу.
Нова Супра стићи ће касније, развијена искључиво под Тојотиним руководством, са јачим фокусом на ГР идентитет.
Фолксваген Туарег у свом садашњем облику завршава каријеру. Финално издање означава крај једног од посљедњих великих дизел и бензинских водећих модела Фолксвагена.
Електрични насљедник не очекује се до краја деценије.
Волво затвара поглавље великих каравана са класичним моторима. В90 је већ отишао, а В60 би требало да му се придружи 2026. године.
Електрични каравани остају дио дугорочног плана, преноси Б92.
Хроника
5 д0
Хроника
4 год0
Хроника
4 год0
Хроника
5 год0
Најновије
Најчитаније
21
00
20
50
20
40
20
30
20
20
Тренутно на програму