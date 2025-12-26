Logo
До које старости је безбједно возити ауто?

Она

26.12.2025

12:28

До које старости је безбједно возити ауто?
Фото: Unsplash

Старење са собом неминовно доноси промјене, и физичке и когнитивне, али питање вожње у позним годинама и даље остаје једна од најосетљивијих тема. Аутомобил за многе није само превозно средство, већ симбол независности, рутине и контроле над сопственим животом. Управо зато стручњаци наглашавају да не постоји универзална старосна граница када би неко морао да престане да вози.

Према препорукама здравствених институција попут Каисер Перманенте, одлука о престанку вожње треба да буде индивидуална и заснована на реалном здравственом стању.

Вид, рефлекси, концентрација, присуство хроничних болести и терапије које утичу на пажњу имају далеко већу тежину од саме бројке у личној карти. Другим ријечима, године саме по себи нису пресуда.

Подаци ипак показују да се ризик мења с годинама. Возачи старији од 70 година статистички чешће учествују у саобраћајним незгодама, док се код оних старијих од 80 тај ризик додатно повећава и приближава се најугроженијим старосним групама у саобраћају. Разлог није само спорија реакција, већ и слабији вид, теже процјењивање удаљености и мања флексибилност у непредвидивим ситуацијама.

У пракси, многи старији људи и даље возе сигурно и одговорно, посебно ако су здравствено стабилни и редовно проверавају своје способности. Проблем настаје када реалне промене више нико не жели да види, ни возач, ни породица.

У Сједињеним Америчким Државама не постоји јединствено правило. Неке савезне државе не уводе никаква посебна ограничења, док друге захтевају чешће обнављање возачке дозволе, обавезне тестове вида или лекарске прегледе након одређене доби. Слична дилема постоји и у другим развијеним земљама.

Ситуацију додатно компликује чињеница да популација убрзано стари. До 2030. године сви припадници такозване беби бум генерације имаће 65 или више година. У срединама са слабим јавним превозом, аутомобил остаје једина реална опција за одлазак код љекара, у продавницу или одржавање друштвеног живота.

Безбједност као заједничка одговорност

Стручњаци подсјећају да безбједност у саобраћају није питање дискриминације по годинама, већ реалне процене способности. Уз редовне здравствене контроле, једнако су важни доступни алтернативни видови превоза, али и подршка породице и заједнице. Престати да возите не мора да значи губитак достојанства, већ прилагођавање новој животној фази.

Кључно је да се о овој теми говори отворено, без драматизације и без гурања проблема под тепих. Јер у саобраћају, посљедице погрешне процјене не погађају само једну особу, већ све који се нађу на путу.

(Она.рс)

