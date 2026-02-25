Logo
Огласио се Додик о Ивици Дачићу: Молим се за здравље и снагу

Извор:

АТВ

25.02.2026

21:47

Коментари:

1
Дачић и Додик
Фото: Screenshot / X

Предсједник СНСД-а Милорад Додик упутио је искрену подршку дугогодишњем пријатељу министру унутрашњих послова Србије Ивици Дачићу, након што је хитно хоспитализован, као и жеље за брзо и потпуно оздрављење.

"У мислима сам с њим и његовом породицом у овим тренуцима и молим се за његово здравље и снагу", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Министар унутрашњих послова Србије и лидер СПС-а Ивица Дачић у тешком је здравственом стању и смјештен је хитно у болницу и прикључен на апарате, јавио је "Спутњик".

Најновија вијест

Србија

Медији: Ивица Дачић у животној опасности

