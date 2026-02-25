Огласио се Додик о Ивици Дачићу: Молим се за здравље и снагу

Извор:
25.02.2026
Предсједник СНСД-а Милорад Додик упутио је искрену подршку дугогодишњем пријатељу министру унутрашњих послова Србије Ивици Дачићу, након што је хитно хоспитализован, као и жеље за брзо и потпуно оздрављење.
"У мислима сам с њим и његовом породицом у овим тренуцима и молим се за његово здравље и снагу", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Ивици Дачићу, мом дугогодишњем пријатељу, упућујем искрену подршку и жеље за брзо и потпуно оздрављење.— Милорад Додик (@MiloradDodik) February 25, 2026
У мислима сам с њим и његовом породицом у овим тренуцима и молим се за његово здравље и снагу. pic.twitter.com/9tiZPhiIbh
Министар унутрашњих послова Србије и лидер СПС-а Ивица Дачић у тешком је здравственом стању и смјештен је хитно у болницу и прикључен на апарате, јавио је "Спутњик".
