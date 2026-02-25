Цвијановић: Политичка перспектива Црнатка крајње суморна, баш као и судбина ПДП-а

Извор:
АТВ
25.02.2026
16:36
Коментари:2
Све што је /потпредсједник ПДП-а/ Игор Црнадак икада говорио и најављивао, а што је било провјерљиво, испоставило се као бесмислица и промашена прогноза, рекла је данас српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
- Зато му је сада преостало само још да се бави црном магијом и да говори о салијевању страва. Kо зна, можда ће почети да гледа и у кристалну куглу. Мада, и без кугле је јасно да је његова политичка перспектива крајње суморна, баш као и судбина ПДП-а - рекла је Цвијановићева, реагујући на изјаву Црнатка да "власт /Српске/ не може произвести ништа друго него блокаде и кризе" и да су лидеру СНСД-а Милораду Додику морали да, како каже, "салијевају страву након поруке коју му је Цвијановићева донијела из Минхена од делегације САД-а".
Цвијановићева је нагласила да Црнадак зато и измишља овакве теме, покушавајући очајнички и безуспјешно да се прикаже као релевантан политички фактор.
- Иначе, СНСД је озбиљна странка која предузима кораке на основу одлука својих органа, а не савјета похабаних политичара, попут Игора Црнатка, које ни у његовом политичком миљеу не зарезују ни два одсто - поручила је Цвијановићева.
