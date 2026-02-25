Logo
Large banner

Цвијановић: Политичка перспектива Црнатка крајње суморна, баш као и судбина ПДП-а

Извор:

АТВ

25.02.2026

16:36

Коментари:

2
Цвијановић: Политичка перспектива Црнатка крајње суморна, баш као и судбина ПДП-а
Фото: СРНА

Све што је /потпредсједник ПДП-а/ Игор Црнадак икада говорио и најављивао, а што је било провјерљиво, испоставило се као бесмислица и промашена прогноза, рекла је данас српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

- Зато му је сада преостало само још да се бави црном магијом и да говори о салијевању страва. Kо зна, можда ће почети да гледа и у кристалну куглу. Мада, и без кугле је јасно да је његова политичка перспектива крајње суморна, баш као и судбина ПДП-а - рекла је Цвијановићева, реагујући на изјаву Црнатка да "власт /Српске/ не може произвести ништа друго него блокаде и кризе" и да су лидеру СНСД-а Милораду Додику морали да, како каже, "салијевају страву након поруке коју му је Цвијановићева донијела из Минхена од делегације САД-а".

Најновија вијест

Србија

Умјесто воде, беби у флашицу сипала медицински бензин: Детаљи хорора у вртићу

Цвијановићева је нагласила да Црнадак зато и измишља овакве теме, покушавајући очајнички и безуспјешно да се прикаже као релевантан политички фактор.

- Иначе, СНСД је озбиљна странка која предузима кораке на основу одлука својих органа, а не савјета похабаних политичара, попут Игора Црнатка, које ни у његовом политичком миљеу не зарезују ни два одсто - поручила је Цвијановићева.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Игор Црнадак

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Научници направили вјештачко ухо од људских ћелија: Хрскавица се ''штампа'' у лабораторији

Наука и технологија

Научници направили вјештачко ухо од људских ћелија: Хрскавица се ''штампа'' у лабораторији

1 ч

0
Елени Алтман осудила срамну казну судији који је снимао голе фудбалерке

Фудбал

Судија снимао голе фудбалерке - добио срамну казну

1 ч

0
Сијарто: Кијев претвара сукоб у уносан посао

Свијет

Сијарто: Кијев претвара сукоб у уносан посао

1 ч

0
Јасмина и Милица Тодоровић

Сцена

Мајка Милице Тодоровић јавно замолила за помоћ

1 ч

0

Више из рубрике

Ћосић: Саборно и достојанствено обиљежавање 30 година од егзодуса сарајевских Срба

Република Српска

Ћосић: Саборно и достојанствено обиљежавање 30 година од егзодуса сарајевских Срба

1 ч

4
Саво Минић

Република Српска

Минић: Обезбијеђена средства за споменик пјеснику Душку Трифуновићу

4 ч

0
Мирослав Бојић

Република Српска

Бојић: Лакташи - лидер у БиХ по улагањима

6 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Радиће се на бољем положају малих привредника

7 ч

9

  • Најновије

  • Најчитаније

17

51

Сијарто: Унија се претвара у војни савез за рат са Русијом

17

47

Пазите шта пише на декларацијама производа: Поједини натписи могу вас заварати

17

46

Осумњичен за убиство сина бх. привредника: Кастратију укинут притвор

17

36

Суспендован полицајац који је ухваћен са милион евра на административном прелазу

17

31

Одбијен приједлог Тужилаштва за одређивање притвора Драгољубу Кунарцу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner