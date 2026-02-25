Logo
Мајка Милице Тодоровић јавно замолила за помоћ

Извор:

АТВ

25.02.2026

16:20

Коментари:

0
Јасмина и Милица Тодоровић
Фото: Инстаграм

Милица Тодоровић недавно се породила и на свијет донијела сина Богдана, а о њеном љубавном животу од тада не престаје да бруји јавност, јер се сазнало да је Богданов отац већ ожењен.

Нико из њене породице о овој теми није желио да се оглашава, сем оца којег је екипа "Телеграфа" ухватила испред породичног дома у Крушевцу.

Мајка Милице Тодоровић, Јасмина, не одваја се од кћерке и велика јој је помоћ око бебе.

Сада се огласила на Инстаграму, па апеловала због изгубљеног пса:

Маза, пас мајке Милице Тодоровић
Маза, пас мајке Милице Тодоровић

"Нестао пас, маза", написала је она, уз апел да се јави свако ко пронађе њеног љубимца.

Јасмина хитно оперисана

Иначе, Миличина мајка Јасмина је почетком фебруара, када се и пјевачица породила, хитно оперисана.

"Нисмо још, али ћемо да славимо. Не знам када тачно јер ми је жена у болници, па када изађе", казао је Милан за "Телеграф.рс".

"Оперисала је слијепо цријево, имала је проблем са слијепим цревом... Умало да умре...", рекао је Миличин тата.

Јасмина Тодоровић

Milica Todorović

pas

