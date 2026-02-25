Мајка Милице Тодоровић јавно замолила за помоћ

Извор:
АТВ
25.02.2026
16:20
Милица Тодоровић недавно се породила и на свијет донијела сина Богдана, а о њеном љубавном животу од тада не престаје да бруји јавност, јер се сазнало да је Богданов отац већ ожењен.
Нико из њене породице о овој теми није желио да се оглашава, сем оца којег је екипа "Телеграфа" ухватила испред породичног дома у Крушевцу.
Мајка Милице Тодоровић, Јасмина, не одваја се од кћерке и велика јој је помоћ око бебе.
Сада се огласила на Инстаграму, па апеловала због изгубљеног пса:
"Нестао пас, маза", написала је она, уз апел да се јави свако ко пронађе њеног љубимца.
Иначе, Миличина мајка Јасмина је почетком фебруара, када се и пјевачица породила, хитно оперисана.
"Нисмо још, али ћемо да славимо. Не знам када тачно јер ми је жена у болници, па када изађе", казао је Милан за "Телеграф.рс".
"Оперисала је слијепо цријево, имала је проблем са слијепим цревом... Умало да умре...", рекао је Миличин тата.
