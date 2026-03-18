Све више људи се одлучује за преквалификацију: Ево и зашто

Аутор:АТВ
18.03.2026
11:55
Коментари:0
Све чешће у огласима за посао стоји напомена: „предност имају кандидати са додатним квалификацијама“ или „тражи се радник са сертификатом за конкретно занимање“.
Истовремено, број незадовољних радника у слабо плаћеним и несигурним секторима расте. Управо на том пресјеку настаје преквалификација.
Преквалификација подразумијева стицање новог формалног занимања након што је особа већ завршила једну школу или се годинама бавила одређеним послом. За разлику од кратких курсева или усавршавања, ријеч је о промјени професионалног правца која омогућава добијање дипломе за потпуно ново занимање.
Један од кључних разлога зашто се све више грађана одлучује на овај корак јесте промјена структуре тржишта рада. Поједина занимања су презасићена, док су друга, нарочито у техничким областима, администрацији, здравству и услужним дјелатностима дефицитарна.
У таквим околностима преквалификација постаје начин да се одговори на реалне потребе тржишта, али и да се повећа лична конкурентност.
Како појашњава Мелиха Абдулаховић директор Нових занимања, одлука о преквалификацији најчешће долази из жеље за сигурношћу:
Преквалификација није повратак у школу, то је корак напријед у животу.“
Према њеним ријечима, многи полазници долазе из несигурних или слабо плаћених послова, а циљ им је стабилније радно мјесто и бољи животни стандард. „Једна одлука може значити већу плату, сигурније радно мјесто и више самопоуздања“, истиче Абдулаховић.
Занимљиво је да се за преквалификацију не одлучују само млађе генерације. Све је више особа старијих од 40 или 50 година које желе промијенити професионални смјер.
Разлози су различити, од физички захтјевних послова које више не могу обављати, до потребе за стабилнијим радним временом или бољим примањима. Искуство које носе са собом често им, заправо, олакшава процес учења. „Никада није касно за промјену. Искуство које носите са собом је предност, а не препрека. Најстарији полазници су често и најуспјешнији јер тачно знају зашто су ту“, каже Абдулаховић.
Још један разлог раста интереса за преквалификацију јесте перцепција да је ријеч о инвестицији. Улагање у ново занимање често се, према искуствима установа које проводе ове програме, враћа кроз неколико мјесеци запослења у боље плаћеним секторима. „То је улагање које се врло брзо враћа кроз већу зараду и сигурност запослења.
Разлог због којег се све више грађана одлучује за преквалификацију није само економски. Ријеч је и о потреби за личним задовољством, осјећајем сигурности и професионалним достојанством.
Сви који размишљају о промјени каријере први корак не би требали правити наслијепо. Стручњаци савјетују да се прије доношења одлуке потражи каријерно савјетовање, било у образовним установама, специјализираним центрима или код стручњака који имају искуство у раду с одраслим полазницима и познају реалне потребе тржишта рада. Квалитетна процјена постојећих вјештина, интереса и могућности често је кључ да промјена буде дугорочно успјешна.
Како поручује стручњакиња из области преквалификације, Мелиха Абдулаховић:
Ако размишљате о промјени, то значи да сте спремни за њу. Најтежи дио је донијети одлуку, све остало је процес.“
Управо зато информисан и планиран приступ, уз подршку оних који имају искуство у образовању и професионалној оријентацији, може бити разлика између покушаја и стварне, одрживе промјене.
Јер понекад једна добро усмјерена одлука представља почетак стабилније и сигурније професионалне будућности, преноси Радио Сарајево.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
05
14
05
13
56
13
52
13
48
Тренутно на програму