ОЕБС осудио вандализам у Сарајеву: Инциденти мотивисани мржњом морају бити хитно ријешени

Аутор:АТВ
Коментари:1
Мисија ОЕБС-а осудила је вандалски чин чија су мета била два пословна објекта компанија из Србије у центру Сарајева и позвала надлежне да процесуирају одговорне, поручивши да сви инциденти мотивисани мржњом морају да буду недвосмислено осуђени и ријешени хитно и досљедно.
"Коришћење симбола и порука мржње у јавном простору је неприхватљиво, а посебно у близини спомен-обиљежја", речено је Срни из Мисије ОЕБС-а поводом исписивања графита на просторијама компанија из Србије прошле седмице у центру Сарајева, чиме је обиљежена свака радња у њиховом власништву.
Из ОЕБС-а истичу да дјела усмјерена на појединце, компаније или групе на основу њихове националне или етничке припадности, не само да штете онима који су њима директно погођени, већ шаљу ширу поруку застрашивања, подривају узајамно поштовање те нарушавају друштвену кохезију и јавну безбједност, преноси СРНА.
Хроника
Преминула жена коју је упуцао муж у Кисељаку
На просторијама компанија из Србије у центру Сарајева у петак, 15. маја, осванули су графити и просута црвена боја, чиме је свака радња у њиховом власништву обиљежена.
Из МУП-а Кантона Сарајево Срни је речено да је овај вандалски чин окарактерисан као кривично дјело изазивање националне, расне и вјерске мржње, раздора или нетрпељивости.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
3 ч3
БиХ
4 ч6
БиХ
4 ч4
БиХ
7 ч6
Најновије
20
01
19
59
19
58
19
47
19
41
Тренутно на програму