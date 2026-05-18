Не одустаје се од борбе за Младићево пуштање на лијечење

Аутор:Инес Ђанковић
Стање генерала Ратка Младића је непромијењено, каже његов син. Ситуација је иста као и прије неколико дана када је примијећен благи напредак у смислу пар ријечи више, које генерал Младић може да изговори.
Дарко Младић поручује да је и даље јако забринут, али да се барем с оцем чуо преко викенда. То је, прича Дарко, разговор од 10-15 минута у којем породица прича, а генерал Младић отприлике потврди да је разумио. Породица, адвокати и Србија не одустају у борби да се генерал Ратко Младић пусти из хуманитарних разлога и да му се обезбиједи њега која му је потребна.
Породица генерала Ратка Младића од борбе не одустаје. Жалбе су упућене Комитету УН-а за заштиту људских права и Комитету УН-а за заштиту од тортуре због држања тешко болесног пацијента у затворским условима.
"У самици се налази већ двије године. То што га обилазе медицински техничари, доктори и стражари који не говоре његов језик, то његову изолацију суштински не мијења. Он, сада поготово, не разумије много тога и не може да препозна. Тако да мислим да по свим правилима и нормама такав пацијент би требало да буде отпуштен", истакао је син генерала Ратка Младића Дарко Младић.
Ни заједнички ставови љекара да је генералу Младићу потребна 24-часовна њега у здравственој установи нису били довољни предсједнику Међународног Резидуалног Механизма за кривичне судове. Аргументе одбране и породице наведене у захтјеву за привремено пуштање је одбила. Прихвата мишљење да је живот генерала на крају, али то је за Хаг, ипак, недовољан аргумент. Управо тај аргумент био је разлог за одбијање ранијих захтјева за пуштање генерала Младића на лијечење.
"Услови у затворској болници су толико високог квалитета да се Младићева удобност може максимално осигурати, притворско окружење не погоршава ситуацију на начин који доводи до нехуманог или недостојанственог поступања. Не постоји додатни третман доступан другдје који није доступан у Холандији. Младићево стање, иако веома озбиљно, погоршава се и приближава се смрти, углавном се заснива на хроничној и вишеструкој болести, која се разликује од акутне терминалне болести са бржим напредовањем", навели су.
У образложењу одлуке наводи се да генерал Младић свакодневно има помоћ од квалификованих љекара, медицинског и затворског особља. Предсједник суда истиче да се генералова тренутна њега у затворској болници надовезује на вишегодишње ефикасно лијечење његових вишеструких и сложених здравствених проблема. Истичу и изузетан режим посјета – да чланови породице имају могућност да буду уз генерала током његових посљедњих тренутака.
За адвокате генерала Младића одлука предсједника Механизма је погрешна. У допису АТВ-у адвокат Драган Иветић наводи да Одлука показује да се у Хагу није смислено бавило централним правним и чињеничним питањима која је поставила одбрана, укључујући катастрофално погоршање – садашње терминално стање генерала Младића. А ни озбиљном анализом да ли затворска болница може да пружи одговарајућу његу на крају живота.
"Наш клијент не може из кревета и умире након што је претрпио два мождана удара у распону од неколико недјеља (сви медицински стручњаци се сада слажу око тога). Са својим ограниченим говорним способностима, такође је јасно да не може смислено комуницирати. Када се од њега тражи да 'броји до 10', он одговара са 'понедјељак'. А када се тражи да идентификује обичне и основне предмете у соби, он то не може", рекао је адвокат генерала Ратка Младића Драган Иветић.
Адвокат Иветић наводи да су љекари истакли да генерал, умјесто да одговара на питања, он их понавља по неколико пута. Закључили су да није у стању да обради питања на интелектуалном нивоу. И све то није било довољно. Од борбе за генерала Младића не одустаје ни Србија. Министар правде Србије још једном за АТВ понавља да су испуњени сви услови за генералово привремено пуштање.
"Ми сигурно нећемо одустати од даље борбе док не добијемо одговор који је у складу са правом и свим међународним нормама. А то је да се омогући генералу Младићу лијечење у Републици Србији, у институцијама које су одговарајуће по свим оним условима које Механизам постави за његово лијечење и боравак у Србији", казао је министар правде Србије Ненад Вујић.
Комитет УН-а за заштиту људских права морао би да реагује на непоштовање конвенције и правила, поручује Вујић. Спремно је и обраћање Савјету безбједности УН-а у јуну, у којем ће Србија тражити покретање одговорности Механизма и његовог предсједника. Правници понављају да је у случају генерала Ратка Младића казна прерасла у освету.
