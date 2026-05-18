Црногорска полиција забранила концерт Баје Малог Книнџе

Црногорска полиција забранила је одржавање концерта Баје Малог Книнџе најављеног за 21. мај у Пљевљима због, како су навели, безбједносног ризика.
"Безбједносним процјенама утврђено је да постоји оправдан безбједносни ризик да би током одржавања предметног јавног окупљања могло доћи до нарушавања јавног реда и мира и угрожавања безбједности грађана и имовине, вршења кривичних дјела, угрожавања људских права и слобода и посебних мањинских права и слобода других лица као и угрожавања безбједности лица и имовине", саопштила је Управа полиције.
Одржавање концерта би, како се наводи, потенцијално нарушило грађански и мултиетнички склад Црне Горе, која је и Уставом Црне Горе дефинисана као грађанска држава, преноси СРНА.
Организатор скупа је Српски културни центар "Патријарх Варнава".
