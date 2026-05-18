Logo
Large banner

Црногорска полиција забранила концерт Баје Малог Книнџе

18.05.2026 19:36

Коментари:

0
Црногорска полиција забранила концерт Баје Малог Книнџе

Црногорска полиција забранила је одржавање концерта Баје Малог Книнџе најављеног за 21. мај у Пљевљима због, како су навели, безбједносног ризика.

"Безбједносним процјенама утврђено је да постоји оправдан безбједносни ризик да би током одржавања предметног јавног окупљања могло доћи до нарушавања јавног реда и мира и угрожавања безбједности грађана и имовине, вршења кривичних дјела, угрожавања људских права и слобода и посебних мањинских права и слобода других лица као и угрожавања безбједности лица и имовине", саопштила је Управа полиције.

Полиција ФБиХ

Хроника

Полицајац повријеђен у удесу у центру Сарајева

Одржавање концерта би, како се наводи, потенцијално нарушило грађански и мултиетнички склад Црне Горе, која је и Уставом Црне Горе дефинисана као грађанска држава, преноси СРНА.

Организатор скупа је Српски културни центар "Патријарх Варнава".

Подијели:

Тагови :

Баја Мали Книнџа

Пјевач

Црна Гора

Полиција

концерт

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ко је Кристијан Алексић који је убио Луку? Ликвидирао дјевојку, затвореника сјекао по врату

Регион

Ко је Кристијан Алексић који је убио Луку? Ликвидирао дјевојку, затвореника сјекао по врату

1 ч

0
Сликовит поглед на улцињску обалу са стјеновитим обалама и кућама на обронцима брда.

Регион

Нова правила у Црној Гори: Жене које буду шетале у купаћем костиму могу платити папрену казну

2 ч

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Регион

У Црној Гори поскупљује гориво

3 ч

0
Sladoled

Регион

Цијене сладоледа у Хрватској ''експлодирале'': За једну порцију морате издвојити девет евра

4 ч

0

  • Најновије

20

01

Срби у Петровцу тешко долазе до посла: Породица Латиновић чува посљедње српско село

19

59

Полицајцима у Србији забрањено да обављају послове приватног обезбјеђења

19

58

Градоначелник Дрниша након убиства матуранта: "Систем није заказао"

19

47

Четворо мртвих у пуцњави, нападач у бјекству: Хаос на југу Турске

19

41

Не одустаје се од борбе за Младићево пуштање на лијечење

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner