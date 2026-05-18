Ко је Кристијан Алексић који је убио Луку? Ликвидирао дјевојку, затвореника сјекао по врату

Кристијан Алексић, који је сада ухапшен због убиства 19-годишњака, правио је проблеме и прије двадесетак година када је завршио у затвору у Загребу.
Тамо је боравио неко вријеме у Центру за дијагностику, прије него што је упућен на издржавање казне због убиства 22-годишње дјевојке почињеног 1994. године.
Свједоци из тог времена кажу да је Кристијан Алексић пријетио другим притвореницима, али и правосудним полицајцима. Међутим, пошто су те пријетње углавном биле вербалне, због њих није кривично одговарао.
Током издржавања казне био је смјештен у више казнених установа, затвора и казнионица. У свакој од њих остао је запамћен прије свега због лошег односа према другим затвореницима. Како наводе извори, није их подносио и сметала му је бука унутар затворских зидова.
Због свог понашања био је под посебним режимом, па је у шетње ишао сам. Колико је његово психичко стање било лоше, потврђује и информација да је једном појео фотографију хране коју је пронашао у новинама.
У једном затвору се сукобио и са куваром, али га је пустио на миру након што су га правосудни полицајци убиједили да је кувар "њихов човјек".
Индекс је добио потврду инцидента који је Алексић изазвао у Казнионици у Лепоглави, гдје је служио казну због убиства 22-годишњакиње почињеног 1994. године. Због тога је добио додатну казну од годину и четири мјесеца затвора.
Инцидент се догодио 7. августа 2007. око 14 часова у сали за гледање телевизије, гдје је Алексић другог затвореника ударио дрвеном даском за сјечење меса, а затим га четири пута "скакавцем" посјекао по врату.
Радило се о лакшим повредама, па је Алексић оптужен за покушај наношења тешких тјелесних повреда из нетрпељивости. Поред затворске казне добио је и мјеру обавезног психијатријског лијечења.
Алексић је у својој одбрани тада рекао да га је оштећени неколико дана прије инцидента провоцирао погледима и гримасама, што га је узнемиравало, али да тада није реаговао. Навео је да му је тог дана други затвореник више пута опсовао покојног оца ријечима: "Ј... ти ћаћу!", због чега га је упозорио да престане.
Испричао је да је у том тренутку у ТВ сали ножићем са оштрицом дугом шест центиметара сјекао јабуку на дасци, те да му се потом "замрачило пред очима".
Тврди да је тада пришао оштећеном и ударио га даском у главу. Није могао са сигурношћу да каже да ли га је и ножићем повриједио, јер се, како је тврдио, не сјећа свих детаља догађаја. Рекао је и да се не сјећа крви на мјесту инцидента, те да су га након тога одвели правосудни полицајци.
Због тог догађаја дисциплински је кажњен са шест мјесеци самице у Казнионици у Лепоглави.
Додао је да се прије сукоба други затвореник залетио према њему, али да он није задобио никакве повреде. Описао га је као "инцидентну особу која воли да провоцира". Истакао је и да се тада није психијатријски лијечио јер му је раније изречена мјера истекла. Увјеравао је суд да нема здравствених проблема.
Вјештак која је тада прегледала Алексића није утврдила душевну болест, већ поремећај личности који се огледа у лошој прилагодљивости.
Закључила је да је дјелу претходио дуготрајан конфликтан однос са оштећеним, који је код оптуженог стварао унутрашњу напетост која је на крају ескалирала насилном реакцијом. У тренутку напада дошло је до сужења свијести, слабљења рационалног расуђивања и контроле понашања, уз појачане импулсивне реакције.
Због тога је његова способност да разумије своје поступке и управља понашањем у тренутку дјела била битно смањена.
Вјештаци су предложили изрицање мјере обавезног психијатријског лијечења у установи. У овом случају Алексићу је олакшавајућа околност било лоше социо-економско стање, али и смањена урачунљивост. До тада је већ имао три пресуде због крађа.
Студент Лука М., који је привремено радио као достављач хране, дошао је до куће осумњиченог Алексића како би му предао наруџбину, када је Алексић у кући из ватреног оружја са више хитаца усмртио младића, након чега се удаљио са лица мјеста.
Према изјавама комшија, осумњичени је из куће отишао наоружан аутоматском пушком, а носио је са собом кофер и руксак напуњен храном.
Мјештани наводе да је Алексић неколико дана прије убиства у локалној продавници куповао веће количине конзервиране хране, што можда указује на то да је унапријед планирао скривање, наводи Индекс.хр.
