У Црној Гори поскупљује гориво

18.05.2026 16:10

Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
У Црној Гори од поноћи поскупљују све врсте горива од један до пет центи саопштено је из Министарства енергетике и рударства.

Литар супера 95 и 98 поскупеће пет, односно четири цента и коштаће 1,65 евра, односно 1,68 евра.

Цијена евродизела биће виша за два цента и износиће 1,69 евра.

Лож уље ће поскупити један цент и коштаће 1,73 евра.

