Пријете разорне суперћелијске олује: У опасности 50 милиона људи

АТВ
18.05.2026 15:48

Фото: Pexels

Централне дијелове САД-а данас и сутра очекују веома снажне олујне непогоде и огромна опасност од торнада.

Од Канзаса до југоисточне Небраске очекује се веома опасна временска ситуација. У овом дијелу Сједињених Америчких Држава могу се развити снажне суперћелијске олује које доносе велики град, орканске ударе ветра и разорне торнаде.

Суперћелијскке олује представљају дуготрајне и ротирајуће грмљавинске системе са изразито снажним узлазним струјама ваздуха. Управо такви услови повећавају могућност настанка јаких торнада и екстремних временских непогода.

Метеоролошку ситуацију додатно компликује судар топлог и влажног ваздуха који са Мексичког залива продире далеко ка сјеверу и хладнијег ваздуха који стиже са сјеверозапада земље. Ова комбинација ствара идеалне услове за развој интензивних олуја.

Поред торнада, становништву пријете и обилне падавине, локалне поплаве, као и веома снажни удари ветра који могу изазвати материјалну штету и проблеме у саобраћају. Нестабилно време могло да потраје најмање до сриједе.

Док централни и источни дијелови САД очекују снажне грмљавинске олује, у подручју Стеновитих планина хладан ваздух донеће и снијег у вишим предјелима, а на удару снијега и скоро зимских температура највише ће се наћи савезна држава Колорадо.

Данас и сутра очекује се и огромна температурна разлика на малом простору.

Опасне грмљавинске непогоде и опасност од торнада, уз обилне пљускове очекују се и у области Великих језера, а непогоде неће заобићи ни Чикаго, нити Милвоки.

Процјењује се да ће више од 50 милиона људи бити у потенцијалној опасности од опасних временских појава.

Надлежне службе позвале су грађане да прате упозорења и буду спремни на могуће ванредне временске услове, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

