Извучен главни добитак на грчкој лутрији Џокер од 11,6 милиона евра

Тикет купљен у близини Никозије на Кипру донио је свом власнику главни добитак од 11,6 милиона евра на лутрији Џокер, најпопуларнијој и најпознатијој игри на срећу у Грчкој, пренијели су данас грчки медији.
Тикет је купљен у локалној кладионици у селу Пано Дефтера, у округу Никозије, а извлачење добитака одржано је у недјељу увече.
Добитни тикет је био једини који се нашао у првој категорији 5+1, што га чини јединим добитником вишемилионског џекпота.
Извучени добитни бројеви били су 40, 36, 5, 32, 33, са Џокер бројем 8.
Званичници лутрије рекли су да је тикет продат у локалној кладионици "Лаки фокс" у Пано Дефтери.
Иако идентитет добитника није објављен, захваљујући локацији куповине тикета мало село је већ привукло пажњу широм Кипра, док становници спекулишу ко би могао да буде срећни играч лотоа.
Грчки Џокер је најпопуларнија и најпознатија лутријска игра типа "Поwербалл" у Грчкој, а организује је званична грчка лутријска организација ОПАП.
Ова игра на срећу је први пут покренута 16. новембра 1997. године.
Највећи џекпот у историји грчке лутрије Џокер износи невјероватних 28,8 милиона евра, а извучен је у августу 2025. године.
Овај историјски рекорд оборен је након што је игра прошла кроз чак 44 узастопна кола без главног добитника.
(Танјуг)
