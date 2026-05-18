Logo
Large banner

Извучен главни добитак на грчкој лутрији Џокер од 11,6 милиона евра

Аутор:

АТВ
18.05.2026 15:31

Коментари:

0
Лутрија лото листић
Фото: Waldemar Brandt/Pexels

Тикет купљен у близини Никозије на Кипру донио је свом власнику главни добитак од 11,6 милиона евра на лутрији Џокер, најпопуларнијој и најпознатијој игри на срећу у Грчкој, пренијели су данас грчки медији.

Тикет је купљен у локалној кладионици у селу Пано Дефтера, у округу Никозије, а извлачење добитака одржано је у недјељу увече.

Илу-провалник-лопов-290925

Хроника

Филмска пљачка у Свилајнцу: Разбојници однијели накит и кеш вриједан 3,5 милиона

Добитни тикет је био једини који се нашао у првој категорији 5+1, што га чини јединим добитником вишемилионског џекпота.

Извучени добитни бројеви били су 40, 36, 5, 32, 33, са Џокер бројем 8.

Званичници лутрије рекли су да је тикет продат у локалној кладионици "Лаки фокс" у Пано Дефтери.

Иако идентитет добитника није објављен, захваљујући локацији куповине тикета мало село је већ привукло пажњу широм Кипра, док становници спекулишу ко би могао да буде срећни играч лотоа.

Наставник пријетио ученику у Сарајеву

Хроника

Пуштен на слободу наставник који је малтретирао ученика у основној школи

Грчки Џокер је најпопуларнија и најпознатија лутријска игра типа "Поwербалл" у Грчкој, а организује је званична грчка лутријска организација ОПАП.

Ова игра на срећу је први пут покренута 16. новембра 1997. године.

Највећи џекпот у историји грчке лутрије Џокер износи невјероватних 28,8 милиона евра, а извучен је у августу 2025. године.

Небојша Вукановић

БиХ

Вукановић кандидат за члана Предсједништва БиХ

Овај историјски рекорд оборен је након што је игра прошла кроз чак 44 узастопна кола без главног добитника.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Грчка

Кипар

Лото

Лутрија

Џокер резултати

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Неће знати шта са парама: Три знака од 1. јуна улазе у златни период

Занимљивости

Неће знати шта са парама: Три знака од 1. јуна улазе у златни период

4 ч

0
Човјек мјери обим струка помоћу метра.

Здравље

Јутарње навике које помажу при скидању вишка килограма: Нема потребе за дијетама

5 ч

0
Погледајте ово пре него што кренете у Грчку: Секунда непажње и узеће вам све

Свијет

Погледајте ово пре него што кренете у Грчку: Секунда непажње и узеће вам све

5 ч

0
Дара Бугарска Евровизија Бангаранга побједница

Култура

На мрежама тврде да побједничка нумера с Евровизије подсјећа на пјесму србијанске групе из 1995.

5 ч

0

Више из рубрике

Погледајте ово пре него што кренете у Грчку: Секунда непажње и узеће вам све

Свијет

Погледајте ово пре него што кренете у Грчку: Секунда непажње и узеће вам све

5 ч

0
Сергеј Лавров Русија

Свијет

Лавров: Брисел не дозвољава рјешавање сукоба у Украјини

5 ч

0
крава

Свијет

Крдо крава усмртило жену, мушкарац у тешком стању

6 ч

0
Иран има нови план за Хормуз

Свијет

Иран има нови план за Хормуз

6 ч

6

  • Најновије

20

08

Ови дијелови Бањалуке сутра ће бити без струје

20

01

Срби у Петровцу тешко долазе до посла: Породица Латиновић чува посљедње српско село

19

59

Полицајцима у Србији забрањено да обављају послове приватног обезбјеђења

19

58

Градоначелник Дрниша након убиства матуранта: "Систем није заказао"

19

47

Четворо мртвих у пуцњави, нападач у бјекству: Хаос на југу Турске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner