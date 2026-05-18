Измјене Закона о правима бораца сутра пред посланицима: БОРС дао пуну подршку

18.05.2026 18:01

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић на конференцији за новинаре у Бањалуци након састанка предсједника Републике Српске Синише Карана и других званичника са представницима организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић рекао је да је на данашњем састанку са представницима организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата у Палати Републике разговарано о измјенама и допунама Закона о правима бораца који ће се сутра наћи пред посланицима у Народној скупштини.

"Објаснили смо све детаље, говорили о ефектима Закона, важно је да је у односу на прошлу годину за реализацију права предвиђено додатних 120 милиона КМ. Овим законом настојимо да осигурамо буџетска средства", навео је Остојић, преноси РТРС.

Он је рекао да се новине односе и на рјешавање питања лица која имају 65 и више година, а немају никаква примања.

"Да добијају дупли борачки додатак, ријешили смо и питање за људе који су било ратни заробљеници. Такође, дјеца погинулих бораца имаће примање годишње два пута у висини основице примања", рекао је Остојић.

Предсједник Предсједништва Борачке организације Републике Српске Милован Гагић рекао је да БОРС учествује у припреми измјена и допуна Закона и да су сви приједлози уважени.

Састанак у Палати Републике: Руководство Српске са борачким организацијама у Бањалуци

"Све што смо предложили налази се у овом закону, дајемо му пуну подршку. Позваћемо и позивамо све посланике да гласају за овај закон, око њега и на њему се не смију скупљати политички поени", рекао је Гагић.

Подсјећамо, предсједник Републике Српске Синиша Каран разговарао је у Бањалуци са представницима организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.

Осим Карана, састанку су присуствовали и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић и предсједник СНСД-а Милорад Додик.

