Зељковић: Титулу смо поклонили навијачима

18.05.2026 19:09

Богољуб Зељковић потпредсједник ФК ''Борац'' у гостовању у Центру дана на АТВ-у, 18.05.2026.
Шампионска титула Борца је посебна с обзиром да долази у години великог јубилеја – 100 година клуба.

-Навијачима смо поконили ову титулу и предстојеће квалификације за европску сцену. Она нам много значи и пред почетак ове сезоне смо најављивали да желимо на тај начин да се одужимо навијачима поводом 100 година клуба и мислим да смо их веома обрадовали. Ово је четврта титула откад се игра Премијер Лига БиХ а уназад пет година ово је трећа титула коју смо освојили – рекао је за АТВ Богољуб Зељковић, потпредсједник ФК ''Борац''.

-Већ 7. јула имамо прве испите и квалификације за ЛШ, а 15. јуна ћемо сазнати ко ће нам бити противник. Вечерас послије прославе идемо на ''рестарт'' након напорне сезоне а свакако да спортски сектор на челу са спортским директором и тренером интензивно ради на самим припремама и евентуалним промјенама у кадру – рекао је он.

Зељковић је нагласио да постигнути резултати најбље показују стварно стање у ФК Борац:

-Година иза нас је била тешка и изазовна, али и период од посљедњих 20-ак година, испадање из Премијер Лиге, повратак у исту, турбулентан период, али сам назив клуба Борац нам није дао за право да тек тако одустанемо и ја се овим путем захваљујем институцијама РС, Влади РС, Милораду Додику који су нам пружили несебичну помоћ и подршку, акко финансијску тако и у сваком другом смислу. Ријешили смо огромна финасијска дуговања и успјели да узмемо прву шампионску титулу.

Потпредсједник Борца је нагласио да момци играчи одрађују лавовски посао терену и да су они својим понашањем и ангажовањем најзаслужнији што Борац постиже овакве резултате.

-Када смо узели шампионску титулу поставили смо циљ наредне сезоне пласирање у групну фазу европског такмичења и да покушамо први пут у историји да одбранимо титулу у домаћем првенству- додао је Зељковић.

Честитке Борцу стижу са свих страна, чак и од ПСЖ-а, а таква признања значе јер је увијек лијепо када неко види ваше резултате и када вам се захвали- истакао је Богољуб Зељковић, те додао:

-Бањалуку смо претходних година вратили на фудбалску европску мапу и постигли смо феноменалне резултате, а због тога је на нама који смо у управи клуба још већа одговорност да обезбиједимо што боље услове за наше играче, тренере и да и ми њима помогнемо да остваре резултате.

-Захваљујем се нашим навијачима који дођу и по лијепом и ружном времену и увијек дају вјетар у леђа нашим играчима. У наредним сезонама циљеви су увијек највећи, ја се надам у наредне три године да ћемо освојити још титула овдје у домаћој лиги а савкако и да направимо један велики искорак на европској сцени, а то је да покушамо двије године заредом да изађемо и обезбиједимо групну фазу неког европског такмичења - закључио је на крају Зељковић.

