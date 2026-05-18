Четворо мртвих у пуцњави, нападач у бјекству: Хаос на југу Турске

Аутор:

АТВ
18.05.2026 19:47

Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: cottonbro studio/Pexels

Наоружани нападач отворио је ватру на југу Турске, убивши четири особе и ранивши осам, преноси данас ББЦ, позивајући се на локалне медије. Смртоносни инцидент догодио се у округу Тарсус, у покрајини Мерсин, наводе турске новине Хуријет и ЦНН на турском.

Пуцњава је наводно почела у ресторану, а осумњичени је потом побјегао аутомобилом. Полиција је, уз подршку хеликоптера, покренула велику операцију потраге за нападачем, за којег се наводи да је 17-годишњи младић.

Турски медији извештавају да су двије особе убијене у ресторану, а вјерује се да су то власник и запослени. Наоружани нападач затим је наставио да пуца, убивши возача камиона и пастира који је у близини извео овце на испашу.

Мотиви осумњиченог још увијек нису познати.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

