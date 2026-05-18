Путин и Си ће потписати декларацију о успостављању мултиполарног свијета

- Планирано је да Путин и Си усвоје још један, рекао бих, концептуални документ - заједничку декларацију о формирању мултиполарног свијета и новог типа међународних односа - рекао је Ушаков новинарима.

Ушаков је истакао да ће Путин и Си потписати и заједничко саопштење о јачању стратешког партнерства двије земље.

Он је навео да ће Москва и Пекинг потписати око 40 докумената који се односе на продубљивање сарадње у индустрији, транспорту и нуклеарној енергији.

- Током предстојеће званичне посјете биће размотрен читав спектар билатералних односа. Резултат предстојеће посјете биће даље јачање цјелокупног комплекса вишеслојних односа између двије земље - најавио је Ушаков.

Он је нагласио и да ће се и сарадња у области енергената и нафтних деривата наћи на дневном реду састанка двојице предсједника.

Према његовим ријечима, односи Москве и Пекинга су на највишем нивоу у историји и одраз су истинског пријатељства и узајамног поштовања кроз свеобухватно партнерство и стратешку сарадњу.

- Путинова посјета Кини обиљежава 25. годишњицу потписивања Споразума о пријатељству и сарадњи између двије земље - објаснио је Ушаков.

Он је додао да ће Путин и Си након разговора дати изјаве за медије.

Ушаков је најавио и састанак руског предсједника са предсједником Државног савјета Кине Ли Ђангом, на којем ће бити ријечи о трговинским питањима.

Путин ће сутра започети званичну дводневну посјету Кини, на позив Си Ђинпинга.

(СРНА)