Logo
Large banner

Марија Шерифовић због Евровизије послала поруку: "Треба да ставе его у џеп"

Аутор:

АТВ
18.05.2026 17:55

Коментари:

3
Пјевачица Марија Шерифовић
Фото: Youtube/Marija Šerifović

Викенд за нама обиљежило је финале 70. Евровизије на којој је побједу однијела представница Бугарске, Дара са нумером "Бангаранга" која је постала хит у читавом свијету.

Многе познате личности огласиле су се тим поводом, па тако и једина српска побједница Марија Шерифовић која је послала поруку о којој многи причају.

"Ја да се питам, ово је моја порука за људе на РТС-у. Не бих имала проблем да се пријавим. Највећи проблем који ја имам када гледам ПЗЕ је што се тамо појављују нека дјеца. Немам ништа против дјеце. Евровизија није платформа да се рађају мале звјездице, него је Евровизија такмичење, тријумф, медаља. Евровизија је, на крају, и велики новац", поручила је Марија.

Џефри Епстин

Свијет

Нова истрага о Епстиновој мрежи: Јавило се 10 нових жртава у Француској

Шерифовићева се обратила и својим колегама и јавно их охрабрила да се пријаве на такмичење наредне године.

"Ово је моја порука за људе на РТС-у – концепт за Евровизију треба да се промјени и уређивачка политика треба да буде потпуно другачија. И моје драге, цијењене колеге треба да ставе его у џеп, ако хоће да их за једно вече види 200 милиона људи, треба да се такмиче и да дрхте да ли ће добити 10 или 12 поена", рекла је пјевачица.

Подсјетимо, Евровизија 2026 донијела је велико изненађење, побједу Бугарске захваљујући енергичном наступу и упечатљивој пјесми "Бангаранга", коју изводи Дара.

(ГрандТВ)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Марија Шерифовић

Пјевачица

Евровизија

Евровизија 2026

музичко такмичење

Коментари (3)
Large banner

Више из рубрике

Пјевач Слоба Васић

Сцена

Уградио балон у желудац, па се покајао: Слоба Васић смршао 50 килограма, један потез му промијенио живот

3 ч

0
Пјевач Драгомир Деспић Десингерица

Сцена

Десингерица се вози у златној лимузини, открио колико кошта изнајмљивање

4 ч

0
Пјевачица Шакира

Сцена

Шакира добила Шпанију на суду: Дужни су јој 60 милиона евра

6 ч

0
"Ми чучнемо испод стола и пјевамо, а они имали односе": Пјевачица раскринкала двојицу бизнисмена

Сцена

"Ми чучнемо испод стола и пјевамо, а они имали односе": Пјевачица раскринкала двојицу бизнисмена

6 ч

0

  • Најновије

20

01

Срби у Петровцу тешко долазе до посла: Породица Латиновић чува посљедње српско село

19

59

Полицајцима у Србији забрањено да обављају послове приватног обезбјеђења

19

58

Градоначелник Дрниша након убиства матуранта: "Систем није заказао"

19

47

Четворо мртвих у пуцњави, нападач у бјекству: Хаос на југу Турске

19

41

Не одустаје се од борбе за Младићево пуштање на лијечење

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner