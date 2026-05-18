Марија Шерифовић због Евровизије послала поруку: "Треба да ставе его у џеп"

Викенд за нама обиљежило је финале 70. Евровизије на којој је побједу однијела представница Бугарске, Дара са нумером "Бангаранга" која је постала хит у читавом свијету.
Многе познате личности огласиле су се тим поводом, па тако и једина српска побједница Марија Шерифовић која је послала поруку о којој многи причају.
"Ја да се питам, ово је моја порука за људе на РТС-у. Не бих имала проблем да се пријавим. Највећи проблем који ја имам када гледам ПЗЕ је што се тамо појављују нека дјеца. Немам ништа против дјеце. Евровизија није платформа да се рађају мале звјездице, него је Евровизија такмичење, тријумф, медаља. Евровизија је, на крају, и велики новац", поручила је Марија.
Шерифовићева се обратила и својим колегама и јавно их охрабрила да се пријаве на такмичење наредне године.
"Ово је моја порука за људе на РТС-у – концепт за Евровизију треба да се промјени и уређивачка политика треба да буде потпуно другачија. И моје драге, цијењене колеге треба да ставе его у џеп, ако хоће да их за једно вече види 200 милиона људи, треба да се такмиче и да дрхте да ли ће добити 10 или 12 поена", рекла је пјевачица.
Подсјетимо, Евровизија 2026 донијела је велико изненађење, побједу Бугарске захваљујући енергичном наступу и упечатљивој пјесми "Бангаранга", коју изводи Дара.
