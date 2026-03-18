Подвиг љекара УКЦ-а Српске: Ове операције изведене први пут у БиХ

Аутор:Стеван Лулић
18.03.2026
Љекари Универзитетског клиничког центра Републике Српске (УКЦ) направили су подвиг изводећи, по први пут у БиХ, двије компликоване операције на Клиници за пластично-реконструктивну хирургију.
Ријеч је о оперативним захватима трансплантације коже примјеном микрографт експандера.
Из УКЦ-а Српске наводе да су операције изведене тимски захваљујући доброј организацији и тимском раду наших медицинских професионалаца.
Први пацијент на којем је примијењена ова метода је задобио опекотине отвореним пламеном, које су захватиле око 10% укупне тјелесне површине (ТБСА) у предјелу трбуха.
Други пацијент је имао хемијску опекотину подлактице. Оба пацијента су добро поднијела оперативне захвате, а рани постоперативни опоравак протиче уредно и без компликација.
"Примјена микрографт експандера представља савремени приступ у лијечењу опекотина и других дефеката коже јер омогућава да се мања површина донор коже ефикасно прошири и искористи за покривање већих рана. На тај начин смањује се потреба за опсежним донорским регијама, убрзава процес зарастања и постижу бољи функционални и естетски резултати", објаснили су из УКЦ-а.
Техника се заснива на принципима МЕЕК методе (напредна техника микрографтинга за лијечење тешких опекотина), која се сматра једним од најефикаснијих начина за повећање броја трансплантацијских поступака код пацијената са опсежним опекотинама.
"Значај МЕЕК методе огледа се у могућности великог степена раста трансплатацијских поступака уз очување виталности ткива, што је посебно важно код пацијената са ограниченим донорским површинама и тешким повредама", појашњава се даље у саопштењу највеће здравствене установе у Српској.
Такође, поред изведених оперативних захвата на УКЦ-у је организована и стручна радионица приликом које је представљена употреба дерматома Д80 и микрографта.
"Ову методу одликује висока прецизност у узимању танких и уједначених слојева коже, чиме се унапређује квалитет трансплантата и смањује траума на донорском мјесту. Микрографт месхер омогућава равномјерно проширење кожног трансплантата уз очување његове структуре и виталности, чиме се побољшава прихватање графта и скраћује вријеме операције", кажу на УКЦ-у.
Наглашено је да је увођењем нових захвата и организацијом едукативног догађаја потврђена опредијељеност УКЦ-а Републике Српске ка увођењу иновативних медицинских технологија, те континуираном усавршавању здравствених радника, а све у циљу пружања што квалитетније здравствене заштите пацијентима.
