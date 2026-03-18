Први дани прољећа промјенљиви

Извор:
СРНА
18.03.2026
10:40
Првих дана прољећа, које стиже у петак, 20. марта, биће промјенљиво облачно вријеме, са краћим сунчаним периодима и слабом кишом, изјавила је метеоролог Хидрометеоролошког завода Милица Ђорђевић.
Ђорђевићева је навела да није искуљчен ни снијег на планинама, те да ће бити мало свјежије од просјека, са дневном температуром ваздуха од шест до 13, понегдје 15 степени Целзијусових.
- То ће све трајати неколико дана, а онда се очекује пораст температуре - рекла је Ђорђевићева.
Она је навела да се сутра очекује помјенљиво облачно са краћим сунчаним интервалима, слабом кишом на истоку и планинама, док ће наредна два до три дана бити вјетровито, посебно у Херцеговини, гдје ће дувати јак сјеверни вјетар и бура.
- То се смирује од суботе, 21. марта - рекла је Ђорђевићева.
Највиша дневна температуре наредних дана биће од шест до 15 степени Целзијусових, у вишим предјелима од један до три степена Целзијусова.
Прољеће стиже у петак, 20. марта, у 22.45 часова. Почетак прољећа одређује прољећна равнодневница – тренутак када Сунце прелази преко небеског екватора, због чега су дан и ноћ готово једнако дуги широм планете.
Метеоролошко прољеће почело је 1. марта и користи се у климатологији и статистици времена.
С доласком прољећа многи људи осјећају такозвани прољећни умор, а стручњаци објашњавају да је ријеч о природној физиолошкој реакцији организма на дуже дане, више сунчеве свјетлости и промјене температуре.
Ипак, упркос умору, прољеће за већину људи доноси ведрије расположење, више боравка на отвореном и почетак нове, топлије сезоне.
