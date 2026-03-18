Најљепше вијести у Српској - рођено 29 беба

СРНА

18.03.2026

07:49

Фото: Pexels/Polina Tankilevitch

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 29 беба, од којих 13 дјевојчица и 16 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Градишци - девет, затим у Добоју и Бањалуци по седам, Бијељини четири, а у Источном Сарајеву двије бебе.

У Градишци су рођене три дјевојчице и шест дјечака, у Добоју четири дјевојчице и три дјечака, у Бањалуци четири дјевојчице и три дјечака, Бијељини дјевојчица и три дјечака, а у Источном Сарајеву дјевојчица и дјечак.

У протекла 24 часа порођаја није било у породилиштима у Зворнику, Приједору, Фочи, Требињу и Невесињу.

