Најљепше вијести у Српској - рођено 29 беба

18.03.2026
07:49
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 29 беба, од којих 13 дјевојчица и 16 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Градишци - девет, затим у Добоју и Бањалуци по седам, Бијељини четири, а у Источном Сарајеву двије бебе.
У Градишци су рођене три дјевојчице и шест дјечака, у Добоју четири дјевојчице и три дјечака, у Бањалуци четири дјевојчице и три дјечака, Бијељини дјевојчица и три дјечака, а у Источном Сарајеву дјевојчица и дјечак.
У протекла 24 часа порођаја није било у породилиштима у Зворнику, Приједору, Фочи, Требињу и Невесињу.
