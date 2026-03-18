Хоће ли скочити цијена хљеба?

Вијести о дешавањима на Блиском истоку пуне насловнице широм свијета. Грађане у БиХ много више брине оно што ће осјетити у свакодневици, на каси у продавници. Јер, кад гориво поскупи, ријетко шта остане исто.

Свјетски аналитичари већ упозоравају да би ланчана реакција могла захватити готово све, од цијена хране до авионских карата. А што криза дуже траје, то су и притисци већи.

Како ће се то одразити код нас?

Економиста Предраг Млинаревић упозорава да проблем није само у самом поскупљењу горива, већ у ономе што долази уз то.

"Потенцијални проблем лежи у чињеници да постоји простор за злоупотребу овог екстерног шока поскупљења нафте, да се цијене роба широке потрошње повећају више него што је оправдано. А роба широке потрошње је најзначајнији партиципијент у потрошачкој корпи обичног народа", објашњава Млинаревић. Другим ријечима, дио поскупљења може бити реалан, али дио и те како „надуван“.

А то је већ виђен сценарио.

"Када је долазило до пада цијена барела на свјетском тржишту и пада цијене нафтних деривата, није долазило до снижавања цијена основних животних намирница. Цијена енергената не партиципира пуно у њиховој структури цијене", појашњава он и зато, каже, нема оправдања за драматичне скокове цијена хране.

"Један дио раста трошкова ће сигурно бити, али то не мора бити у великом обиму. Повећање треба да буде објективно. Нико не говори да привреда треба да трпи губитак, али нико не смије да злоупотребљава ситуацију и преувеличава трошкове за шта не постоји основа", наглашава он. Рјешење види у јасној и оштрој реакцији надлежних.

"Важан је инспекцијски надзор како не би дошло до стицања екстра профита. Ја бих можда био и ригорозан, па чак и запријетио привременим затварањем објеката. Није то популарно у привреди, али морамо разбити механизам у којем се пљачкају грађани. Да се покаже да ће се суочити са посљедицама ако у кризним ситуацијама виде шансу да се богате науштрб грађана", поручује Млинаревић и додаје да се мора послати јасна порука да се „екстра зарада“ у кризама неће толерисати.

Јер, кад се једном допусти, постаје правило. А потрошачи су већ увелико забринути.

Муриса Марић из Удружења „Дон“ каже да грађани с правом стријепе, јер се сваки глобални поремећај врло брзо осјети и код нас.

"Знамо да се сваки поремећај на глобалном тржишту одрази и код нас на све основне животне намирнице. Ово што се дешава у посљедње двије седмице са горивом доприноси томе да грађани стално размишљају хоће ли доћи до поскупљења", истиче Марићева. А најаве већ постоје.

"По свему судећи, како сви најављују да ће морати подићи цијене, до тога ће доћи. Пекари су већ најављивали да би хљеб и житарице могли поскупјети. Они обично први изађу с тим. То је заиста поражавајуће за овако ниска примања која ми имамо у нашој земљи", каже она. Проблем је што ово није изолован удар на џеп грађана.

"Већ смо од почетка године имали велика поскупљења од електричне енергије, воде, одвоза отпада, сада и горива. Инфлација само расте и ово треба што хитније ублажавати", упозорава Марићева.

Нада се да цијена барела нафте на свјетском тржишту неће наставити да расте и да ћемо успјети пребродити ову кризу без додатних поскупљења хране. Јер, како ствари стоје, поскупљења врло вјероватно долазе. Само је питање колика ће бити и ко ће на крају платити највећу цијену, пише Српскаинфо.