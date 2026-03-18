Logo
Large banner

Одбијен највећи напад на Московску област, трајао скоро четири дана

Аутор:

АТВ

18.03.2026

07:18

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Andrii Marienko

Руски системи противваздушне одбране оборили су 219 украјинских дронова док су се приближавали Москви, у нападима који су трајали скоро четири дана, према извјештају ТАСС-а.

Према процјенама руске агенције, украјински напад дронова на Московску област, који су руске снаге одбијале од 14. до 17. марта, био је највећи у посљедњих годину дана.

Јоџир и Ирена Радуловић

Сцена

Огласила се Јоџирова супруга након афере са експлицитним фотографијама

Између поднева и поноћи у суботу, 14. марта, градоначелник Москве Сергеј Собјањин пријавио је уништење 65 дронова на путу ка Москви.

Према извјештајима московског градоначелника објављеним 15. марта, још 54 дрона је оборио систем противваздушне одбране док су се приближавали Москви.

Џејмс Хетфилд

Сцена

Фронтмен Металике се вјерио

Још 62 дрона су уништена током 16. марта, а 38 дронова је уништено током ноћи и јутарњих сати 17. марта, наводи ТАСС.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Москва

napad

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мотоциклиста подлетио под шлепер возача из БиХ: Страдао на лицу мјеста

Свијет

Мотоциклиста подлетио под шлепер возача из БиХ: Страдао на лицу мјеста

47 мин

0
Данас изговорите ове ријечи: Славимо Светог мученика Конона

Друштво

Данас изговорите ове ријечи: Славимо Светог мученика Конона

50 мин

0
Редовна сједница НСРС

Република Српска

Редовна сједница НСРС

50 мин

0
Саво Минић

Република Српска

Минић: Путеви на подручју Фоче морају бити ријешени

56 мин

0

Више из рубрике

Мотоциклиста подлетио под шлепер возача из БиХ: Страдао на лицу мјеста

Свијет

Мотоциклиста подлетио под шлепер возача из БиХ: Страдао на лицу мјеста

47 мин

0
Америчка плутајућа тврђава се распада? Носач авиона хитно напушта Блиски исток

Свијет

Америчка плутајућа тврђава се распада? Носач авиона хитно напушта Блиски исток

9 ч

0
Драма на небу изнад балканске земље: Хитно подигнути борбени авиони

Свијет

Драма на небу изнад балканске земље: Хитно подигнути борбени авиони

9 ч

0
Пала је с петог спрата, придигла се, па отишла прије него што је дошла Хитна

Свијет

Пала је с петог спрата, придигла се, па отишла прије него што је дошла Хитна

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

07

49

Најљепше вијести у Српској - рођено 29 беба

07

45

Српски сир најскупљи на свијету: Није му одолио ни краљ Чарлс

07

37

Ова 2 знака улазе у златно доба

07

36

Иран погубио мушкарца оптуженог да је шпијунирао за Мосад

07

26

Израелска војска напала циљеве Хезболаха у Либану

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner