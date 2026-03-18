Одбијен највећи напад на Московску област, трајао скоро четири дана

Аутор: АТВ
18.03.2026
07:18
Руски системи противваздушне одбране оборили су 219 украјинских дронова док су се приближавали Москви, у нападима који су трајали скоро четири дана, према извјештају ТАСС-а.
Према процјенама руске агенције, украјински напад дронова на Московску област, који су руске снаге одбијале од 14. до 17. марта, био је највећи у посљедњих годину дана.
Између поднева и поноћи у суботу, 14. марта, градоначелник Москве Сергеј Собјањин пријавио је уништење 65 дронова на путу ка Москви.
Према извјештајима московског градоначелника објављеним 15. марта, још 54 дрона је оборио систем противваздушне одбране док су се приближавали Москви.
Још 62 дрона су уништена током 16. марта, а 38 дронова је уништено током ноћи и јутарњих сати 17. марта, наводи ТАСС.
