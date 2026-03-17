Пала је с петог спрата, придигла се, па отишла прије него што је дошла Хитна

17.03.2026
22:38
Неименована жена из руског града Орска пала је са петог спрата док је, како се наводи, покушавала да очисти клима-уређај кроз прозор свог стана.
Драматичан тренутак забиљежила је камера са сусједне зграде, која је снимила не само сам пад, већ и оно што је услиједило.
Према доступним информацијама, жена је након пада остала да лежи на тлу око десет минута. Међутим, оно што је услиједило изненадило је све – успјела је да се прибере, устане и самостално се врати у свој стан.
Свједоци овог догађаја одмах су позвали Хитну помоћ, забринути због тежине ситуације. Ипак, према наводима руских медија, жена је по доласку љекара отворила врата и рекла да се осјећа добро, преноси Блиц.
За сада није познато да ли је ипак пристала да оде у болницу, нити какве је евентуалне повреде задобила приликом пада са велике висине.
