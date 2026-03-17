Пала је с петог спрата, придигла се, па отишла прије него што је дошла Хитна

17.03.2026

22:38

Коментари:

0
Неименована жена из руског града Орска пала је са петог спрата док је, како се наводи, покушавала да очисти клима-уређај кроз прозор свог стана.

Драматичан тренутак забиљежила је камера са сусједне зграде, која је снимила не само сам пад, већ и оно што је услиједило.

Према доступним информацијама, жена је након пада остала да лежи на тлу око десет минута. Међутим, оно што је услиједило изненадило је све – успјела је да се прибере, устане и самостално се врати у свој стан.

Докторима рекла да се осјећа добро

Свједоци овог догађаја одмах су позвали Хитну помоћ, забринути због тежине ситуације. Ипак, према наводима руских медија, жена је по доласку љекара отворила врата и рекла да се осјећа добро, преноси Блиц.

За сада није познато да ли је ипак пристала да оде у болницу, нити какве је евентуалне повреде задобила приликом пада са велике висине.

