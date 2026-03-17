Трамп: Да повучем САД из НАТО, не треба ми Конгрес

СРНА

17.03.2026

22:08

Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је му за одлуку о повлачењу Вашингтона из НАТО-а не треба Конгрес, али да то питање тренутно не покреће.

"Не треба ми Конгрес за ту одлуку", рекао је Трамп новинарима.

Он је окривио НАТО за погоршавање проблема америчког националног дуга и дефицита федералног буџета.

"Потрошили смо трилионе долара на НАТО. То је један од разлога зашто имамо дефиците и помажемо другим земљама, а када оне нама не помогну, то је нешто о чему би требало да размислимо", закључио је Трамп.

Доналд Трамп

NATO

