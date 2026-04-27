Logo
Large banner

Краљ Чарлс III и краљица Камила допутовали у САД, слиједи састанак са Трампом

Аутор:

АТВ
27.04.2026 22:51

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Британски краљ Чарлс III и краљица Камила допутовали су данас у Вашингтон гдје ће се састати са америчким предсједником Доналдом Трампом и првом дамом Сједињених Америчких Држава Меланијом Трамп.

Краљевски пар дочекало је неколико званичника, почасна гарда и војни оркестар, али не и Трамп, преноси ББЦ.

Они ће се са Трампом и првом дамом састати у Бијелој кући где ће попити чај, након чега ће заједно присуствовати баштенској забави, преноси Танјуг.

Након што је у суботу дошло до пуцњаве у хотелу Хилтон у Вашингтону, када је наоружани мушкарац који је идентификован као Кол Ален (31) испалио више хитаца и након чега су Трамп и други високи званичници САД евакуисани, појавиле су се сумње да ће британски краљевски пар путовати у САД, али је накнадно из Бакингемске палате потврђено да ће четвородневна посјета краља Чарлса III бити одржавана по плану.

Трамп је такође потврдио за да ће краљ Чарлс посјетити САД упркос пуцњави.

Британски премијер Кир Стармер, упутио је јутрос поруку америчком предсједнику у знак солидарности због инцидента и рекао да су особље британске амбасаде и други Британци који су били на вечери "веома захвални америчкој Тајној служби на акцији коју су предузели".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Краљ Чарлс III

Вашингтон

Састанак

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

22

58

Мијења се пасош Србије

22

51

Краљ Чарлс III и краљица Камила допутовали у САД, слиједи састанак са Трампом

22

46

Мадона промијенила лични опис: Затегнутим лицем изазвала лавину реакција

22

33

Љекари се боре за живот једином преживјелом (22) из "голфа"

22

32

У Европском парламенту отворена изложба о Јасеновцу: У Европи се први пут говори о НДХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner