Нападач на Трампа изведен пред суд: Оптужен је за покушај убиства предсједника САД

27.04.2026 20:53

Цртеж Кол Томаса Алена током давања изјаве суду
Фото: Tanjug/AP/Dana Verkouteren

Кол Томас Ален (31), осумњичен за пуцњаву на вечери дописника Беле куће, изведен је пре федерални суд у Вашингтону.

Њему је формално прочитана оптужница, а данашње рочиште процедурални је дио судског процеса који га очекује.

Против њега су подигнута оптужница са три тачке:

"Покушај атентата на предсједника Сједињених Држава, употреба ватреног оружја током насилног кривичног дјела и транспорт ватреног оружја у међудржавној трговини са намјером да се изврши кривично дјело".

Савезна тужитељка Џослин Балантајн каже да је Ален прешао више државних граница у покушају да убије предсједника Сједињених Држава. Ален је наводно имао пумпну сачмару калибра 12, три ножа и друго оружје.

Рочиште за притвор заказано је за четвртак у 11 сати по источном времену. Прелиминарно рочиште заказано је за 11. мај у 13,30 по источном времену.

Ален се није изјаснио о оптужбама. И тиме је рочиште завршено.

(Телеграф)

