Нападач на Трампа изведен пред суд: Оптужен је за покушај убиства предсједника САД

Кол Томас Ален (31), осумњичен за пуцњаву на вечери дописника Беле куће, изведен је пре федерални суд у Вашингтону.
Њему је формално прочитана оптужница, а данашње рочиште процедурални је дио судског процеса који га очекује.
Против њега су подигнута оптужница са три тачке:
"Покушај атентата на предсједника Сједињених Држава, употреба ватреног оружја током насилног кривичног дјела и транспорт ватреног оружја у међудржавној трговини са намјером да се изврши кривично дјело".
Савезна тужитељка Џослин Балантајн каже да је Ален прешао више државних граница у покушају да убије предсједника Сједињених Држава. Ален је наводно имао пумпну сачмару калибра 12, три ножа и друго оружје.
Рочиште за притвор заказано је за четвртак у 11 сати по источном времену. Прелиминарно рочиште заказано је за 11. мај у 13,30 по источном времену.
Ален се није изјаснио о оптужбама. И тиме је рочиште завршено.
(Телеграф)
