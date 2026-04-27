Тајна служба евакуисала Венса прије Трампа: Аналитичар објаснио ситуацију

27.04.2026 16:25

Тајна служба евакуисала Венса прије Трампа: Аналитичар објаснио ситуацију
Фото: Tanjug/AP/Tom Brenner/Printscreen/X

Редослијед којим је Тајна служба евакуисала предсједника Доналда Трампа и потпредсједника Џеј Ди Венса након пуцњаве у хотелу у којем се одржавала вечера Удружења дописника Бијеле куће изазвао је бурне реакције на интернету.

Снимак хаотичних тренутака након инцидента у суботу навече у вашингтонском хотелу Хилтон постао је виралан, а на њему се види како се гости скривају испод столова након што су се зачули пуцњи непосредно након почетка годишњег догађаја. На друштвеним мрежама постављено је питање да ли је Тајна служба дала предност Венсу у односу на Трампа, пише Њузвик.

Пуцњава на свечаној вечери

Овогодишњи догађај био је под посебном пажњом јер је то био први пут да је Трамп присуствовао вечери откако је постао предсједник, у мандату обиљеженом његовим критикама новинара. Уз Трампа и Венса, вечери су присуствовали и портпарол Бијеле куће Каролајн Левит, високи званичници, дипломате и новинари.

Пуцњи су се зачули у 20:34, а осумњичени, идентификован као 31-годишњи Кол Томас Ален из Калифорније, наводно је код себе имао два ватрена оружја и ножеве те је пробио сигурносну тачку Тајне службе испред дворане.

Кол Томас Ален
Кол Томас Ален

Редослијед евакуације изазвао расправу

Снимак објављен на друштвеној мрежи X, који је подијелио корисник Кристофер Грин уз поруку "агенти тајне службе хитно су склонили Џеј Ди Венса на сигурно прије Трампа!!!", приказује агента како хвата Венса за рамена и одводи га с десне стране бине. Према извјештају ЦБС Њуза, агенти су дотрчали на бину 12 секунди након пуцњаве.

У међувремену, други агент је својим тијелом заклонио Трампа, али је прошло неколико секунди прије него што су он и прва дама Меланија Трамп склоњени. "Предсједник САД-а испраћен је с бине 20 секунди након потпредсједника", извијестио је ЦБС Њуз.

Предсједник је при изласку кратко посрнуо, након чега му је осигурање помогло. Задржан је у сигурном предсједничком апартману у хотелу, а потом је, по препоруци Тајне службе, враћен у Бијелу кућу. Остали званичници, укључујући министре и руководство Конгреса, евакуисани су неколико минута касније.

Стручњаци објашњавају протокол Тајне службе

Усред расправе о томе зашто је Венс први евакуисан, многи су примијетили да је један агент одмах стао испред Трампа како би га заштитио док се осигуравао пут за излазак.

"Протокол Тајне службе прилично је јасан: одмах раздвојити предсједника и потпредсједника како их једним нападом не би било могуће обојицу елиминисати", навео је један корисник мреже X. И сам Трамп је након инцидента похвалио Тајну службу, рекавши да су д‌јеловали "врло брзо".

Доналд Трамп

Свијет

Реакција Меланије Трамп током пуцњаве обилази свијет

Ентони Гуглиелми, шеф комуникација Тајне службе, изјавио је за Њузвик да су кретање и распоред штићених особа стратешки координирани.

"Разумијем да ситуација може изгледати на одређени начин, али увјеравам вас да су заштитни тимови у сталној радиовези и да постоји методичан процес за сигурно премјештање штићених особа", рекао је.

Марк Херера, безбједносни аналитичар из компаније Глобал авернес профешналс, појаснио је да премјештање Венса прије Трампа не значи да је потпредсједник имао приоритет.

"То обично значи да се налазио у позицији из које га је било могуће брзо и сигурно извући, док је предсједниковом осигурању било потребно неколико кључних секунди да га заклони, процијени пријетњу и успостави контролу прије него што га премјести", изјавио је Херера.

гост, пуцњава Вашингтон

Свијет

Ко је мистериозни гост из Хилтона? Смирено вечерао док је Трамп евакуисан

"У заштити високих званичника циљ је избјећи јединствену тачку неуспјеха – раздвајање штићених особа осигурава да једна пријетња не може истовремено угрозити обје.

Поступак агента који је заклонио Трампа, према Херери, показује стандардни слијед д‌јеловања: "прво заштити, процијени пријетњу, успостави контролу, а тек потом премјести".

Питања о безбједносним пропустима

Иако је прерано говорити о могућим пропустима, чињеница да се наоружани осумњичени успио приближити члановима кабинета сигурно ће отворити питања о заштити америчких политичких лидера у вријеме појачаног политичког насиља. Херера је закључио да се у оваквим ситуацијама ријетко ради о само једном пропусту.

Кол Томас Ален

Свијет

Погледајте снимак хапшења нападача који је пуцао на Трампово обезбјеђење

"Када се осумњичени успије приближити високим званичницима попут Доналда Трампа, ријетко је ријеч о само једном пропусту", рекао је.

"Обично је то комбинација фактора, укључујући збијене сигурносне зоне, пропусте између нивоа осигурања те закашњело или пропуштено препознавање знакова сумњивог понашања."

