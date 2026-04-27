Тајна служба евакуисала Венса прије Трампа: Аналитичар објаснио ситуацију

Аутор:АТВ
Коментари:0
Редослијед којим је Тајна служба евакуисала предсједника Доналда Трампа и потпредсједника Џеј Ди Венса након пуцњаве у хотелу у којем се одржавала вечера Удружења дописника Бијеле куће изазвао је бурне реакције на интернету.
Снимак хаотичних тренутака након инцидента у суботу навече у вашингтонском хотелу Хилтон постао је виралан, а на њему се види како се гости скривају испод столова након што су се зачули пуцњи непосредно након почетка годишњег догађаја. На друштвеним мрежама постављено је питање да ли је Тајна служба дала предност Венсу у односу на Трампа, пише Њузвик.
BREAKING !!!!!! 🚨 ‼️ WTF !!!!!!!! SECRET SERVICE AGENTS RUSH JD VANCE OUT OF HARMS WAY BEFORE TRUMP !!!!!!!! WTF !!!!!!!!!! pic.twitter.com/QjwCjxIglp— Christopher Greene 😎🏝🚀⛵️ (@amtvmedia) April 26, 2026
Овогодишњи догађај био је под посебном пажњом јер је то био први пут да је Трамп присуствовао вечери откако је постао предсједник, у мандату обиљеженом његовим критикама новинара. Уз Трампа и Венса, вечери су присуствовали и портпарол Бијеле куће Каролајн Левит, високи званичници, дипломате и новинари.
Пуцњи су се зачули у 20:34, а осумњичени, идентификован као 31-годишњи Кол Томас Ален из Калифорније, наводно је код себе имао два ватрена оружја и ножеве те је пробио сигурносну тачку Тајне службе испред дворане.
Снимак објављен на друштвеној мрежи X, који је подијелио корисник Кристофер Грин уз поруку "агенти тајне службе хитно су склонили Џеј Ди Венса на сигурно прије Трампа!!!", приказује агента како хвата Венса за рамена и одводи га с десне стране бине. Према извјештају ЦБС Њуза, агенти су дотрчали на бину 12 секунди након пуцњаве.
У међувремену, други агент је својим тијелом заклонио Трампа, али је прошло неколико секунди прије него што су он и прва дама Меланија Трамп склоњени. "Предсједник САД-а испраћен је с бине 20 секунди након потпредсједника", извијестио је ЦБС Њуз.
WATCH:— WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) April 26, 2026
Предсједник је при изласку кратко посрнуо, након чега му је осигурање помогло. Задржан је у сигурном предсједничком апартману у хотелу, а потом је, по препоруци Тајне службе, враћен у Бијелу кућу. Остали званичници, укључујући министре и руководство Конгреса, евакуисани су неколико минута касније.
Усред расправе о томе зашто је Венс први евакуисан, многи су примијетили да је један агент одмах стао испред Трампа како би га заштитио док се осигуравао пут за излазак.
"Протокол Тајне службе прилично је јасан: одмах раздвојити предсједника и потпредсједника како их једним нападом не би било могуће обојицу елиминисати", навео је један корисник мреже X. И сам Трамп је након инцидента похвалио Тајну службу, рекавши да су дјеловали "врло брзо".
Свијет
Ентони Гуглиелми, шеф комуникација Тајне службе, изјавио је за Њузвик да су кретање и распоред штићених особа стратешки координирани.
"Разумијем да ситуација може изгледати на одређени начин, али увјеравам вас да су заштитни тимови у сталној радиовези и да постоји методичан процес за сигурно премјештање штићених особа", рекао је.
Марк Херера, безбједносни аналитичар из компаније Глобал авернес профешналс, појаснио је да премјештање Венса прије Трампа не значи да је потпредсједник имао приоритет.
"То обично значи да се налазио у позицији из које га је било могуће брзо и сигурно извући, док је предсједниковом осигурању било потребно неколико кључних секунди да га заклони, процијени пријетњу и успостави контролу прије него што га премјести", изјавио је Херера.
Свијет
"У заштити високих званичника циљ је избјећи јединствену тачку неуспјеха – раздвајање штићених особа осигурава да једна пријетња не може истовремено угрозити обје.
Поступак агента који је заклонио Трампа, према Херери, показује стандардни слијед дјеловања: "прво заштити, процијени пријетњу, успостави контролу, а тек потом премјести".
Иако је прерано говорити о могућим пропустима, чињеница да се наоружани осумњичени успио приближити члановима кабинета сигурно ће отворити питања о заштити америчких политичких лидера у вријеме појачаног политичког насиља. Херера је закључио да се у оваквим ситуацијама ријетко ради о само једном пропусту.
Свијет
"Када се осумњичени успије приближити високим званичницима попут Доналда Трампа, ријетко је ријеч о само једном пропусту", рекао је.
"Обично је то комбинација фактора, укључујући збијене сигурносне зоне, пропусте између нивоа осигурања те закашњело или пропуштено препознавање знакова сумњивог понашања."
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
35
16
27
16
25
16
22
16
13
Тренутно на програму