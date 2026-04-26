Огласио се Трамп након пуцњаве: Познат идентитет нападача

Амерички предсједник Доналд Трамп хитно је евакуисан са вечере Удружења дописника Бијеле куће, након што је дошло до пуцњаве у хотелу "Вашингтон хилтон".
Трамп, прва дама Меланија Трамп, потпредсједник Џејмс Дејвид Венс и други високи званичници брзо су изведени из сале. Предсједник је касније изјавио да је инцидент трајао само неколико секунди и да је помислио да је чуо послужавник који је пао.
"Човјек је ухваћен. Болестан је. Идемо у његов стан у Калифорнији" рекао је Трамп и похвалио Тајну службу рекавши да су одлично обавили посао.
Трамп је рекао да ће истрага веома брзо утврдити све околности инцидента и да је нападач вјероватно дјеловао сам.
Трамп је појаснио да је наводни починилац био наоружан вишеструким оружјем и да је из Калифорније. Амерички лидер је, такође, подијелио фотографије осумњиченог на свом налогу "Трут сошл".
Медији наводе да је 31-годишњи Кол Томас Ален, професор и дипломац Калтека из Калифорније, пробио је безбједносни периметар.
У слабо надзираној зони близу улаза на тераси, саставио је пушку коју је извадио из торбе, наоружан и додатним ножевима, и отворио ватру у правцу сале.
Свједоци наводе да се чуло између пет и десет пуцњева у лобију и ходнику тик испред балске сале.
Према полицији Вашингтона, наводни стрелац је напао контролни пункт америчке Тајне службе и савладан је и притворен. Превезен је у болницу на процјену, иако није погођен ватреним оружјем. Агент Тајне службе је такође пребачен у болницу након што га је нападач упуцао у заштитном прслуку.
Полиција вјерује да је Ален био гост хотела у Вашингтону, гдје је одржан догађај.
Нападач је оптужен за напад на федералног полицајца и употребу оружја у насилном дјелу, а очекује се да ће бити подигнуте и додатне оптужбе.
Полиција и Федерални истражни биро сматрају да је дјеловао сам и да нема опасности за јавност.
Инцидент се догодио синоћ око 20.30, док је трајала традиционална годишња гала вечера. Трамп је на догађај дошао први пут послије 15 година - први пут као предсједник,пише Срна.
