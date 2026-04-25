Орбан се одриче посланичког мандата

25.04.2026 21:03

Председник Владе Мађарске Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Markus Schreiber), File

Одлазећи мађарски премијер Виктор Орбан објавио је своју одлуку да се одриче посланичког мандата, али је спреман да остане лидер странке Фидес.

"Одлучио сам да вратим посланички мандат који сам добио. Руководство ми нуди прилику да наставим као предсједник странке Фидес, и ако ми Конгрес укаже повјерење, спреман сам за овај задатак", рекао је Орбан у видео-поруци објављеној на Иксу.

Мађари су гласали на парламентарним изборима 12. априла.

Странка Тиса Петера Мађара обезбиједила је 141 мјесто у парламенту од 199 мјеста, док је савез странке Фидес и Хришћанско-демократске народне странке освојио 52 мјеста.

