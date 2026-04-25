Орбан се одриче посланичког мандата

Одлазећи мађарски премијер Виктор Орбан објавио је своју одлуку да се одриче посланичког мандата, али је спреман да остане лидер странке Фидес.
"Одлучио сам да вратим посланички мандат који сам добио. Руководство ми нуди прилику да наставим као предсједник странке Фидес, и ако ми Конгрес укаже повјерење, спреман сам за овај задатак", рекао је Орбан у видео-поруци објављеној на Иксу.
Мађари су гласали на парламентарним изборима 12. априла.
Странка Тиса Петера Мађара обезбиједила је 141 мјесто у парламенту од 199 мјеста, док је савез странке Фидес и Хришћанско-демократске народне странке освојио 52 мјеста.
БиХ
31 мин0
Остали спортови
58 мин0
Емисије
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
