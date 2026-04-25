Трамп отказао пут Виткофа и Кушнера у Пакистан

Предсједник САД Доналд Трамп саопштио је данас да је отказао путовање специјалног изасланика Стива Виткофа и свог савјетника и зета Џареда Кушнера у Пакистан на преговоре са Ираном.
Он је у изјави за Фокс њуз рекао да амерички преговарачи Виткоф и Кушнер "више неће путовати у Пакистан на разговоре са Ираном".
БиХ
Конзорцијум Логистика БиХ: Кључни захтјеви и даље без рјешења
Трамп је рекао да се не исплати да америчка делегација прави 18-часовни лет до Пакистана када, како је навео, "САД држе све карте у сукобу са Ираном".
Додао је да Иранци могу да позову САД кад год желе.
Иранска делегација, у којој је и министар спољних послова Абас Аракчи, напустила је Исламабад након што је данас одржала састанке са високим пакистанским званичницима, јавила је Ал Џазира.
Свијет
Терористички напади широм Малија: Желе да убију генерала који је на челу владе
Према писању медија, иранска делегација доставила је пакистанским лидерима званичну листу захтјева Техерана за окончање рата са Сједињеним Америчким Државама и Израелом.
Аракчи је, након разговора са званичницима у Исламабаду, похвалио посредничке напоре Пакистана за оџавање наставка преговора са САД о постизању трајног мира.
Аракчи је у објави на Телеграму навео да је о "најновијим дешавањима у вези са прекидом ватре" између САД и Ирана разговарао са командантом пакистанске војске, фелдмаршалом Асимом Муниром, као и са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом.
БиХ
Карта подјела поново на столу: Трећи ентитет као рјешење или нова линија раздвајања?
Након посјете Пакистану, Аракчи ће, како је најављено, отпутовати у Оман и Русију ради даљих дипломатских консултација.
(Танјуг)
