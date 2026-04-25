Трамп отказао пут Виткофа и Кушнера у Пакистан

АТВ
25.04.2026 18:27

Председник Доналд Трамп слуша током догађаја о приступачности здравствене заштите у Овалном кабинету Беле куће, у четвртак, 23. априла 2026. године, у Вашингтону.
Предсједник САД Доналд Трамп саопштио је данас да је отказао путовање специјалног изасланика Стива Виткофа и свог савјетника и зета Џареда Кушнера у Пакистан на преговоре са Ираном.

Он је у изјави за Фокс њуз рекао да амерички преговарачи Виткоф и Кушнер "више неће путовати у Пакистан на разговоре са Ираном".

Трамп је рекао да се не исплати да америчка делегација прави 18-часовни лет до Пакистана када, како је навео, "САД држе све карте у сукобу са Ираном".

Додао је да Иранци могу да позову САД кад год желе.

Иранска делегација, у којој је и министар спољних послова Абас Аракчи, напустила је Исламабад након што је данас одржала састанке са високим пакистанским званичницима, јавила је Ал Џазира.

Према писању медија, иранска делегација доставила је пакистанским лидерима званичну листу захтјева Техерана за окончање рата са Сједињеним Америчким Државама и Израелом.

Аракчи је, након разговора са званичницима у Исламабаду, похвалио посредничке напоре Пакистана за оџавање наставка преговора са САД о постизању трајног мира.

Аракчи је у објави на Телеграму навео да је о "најновијим дешавањима у вези са прекидом ватре" између САД и Ирана разговарао са командантом пакистанске војске, фелдмаршалом Асимом Муниром, као и са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом.

Након посјете Пакистану, Аракчи ће, како је најављено, отпутовати у Оман и Русију ради даљих дипломатских консултација.

(Танјуг)

