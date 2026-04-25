Сара Ћирковић у финалу Свјетског купа у Бразилу

Аутор:АТВ
Српска боксерка Сара Ћирковић пласирала се у финале Свјетског купа у Бразилу у бантам категорији до 54 килограма, пошто је данас у полуфиналу побиједила Видад Бертал из Марока.
Ћирковић ће се сутра од 16.00 часова у финалу борити против Кинескиње Јунман Ган.
Она је претходно побиједила Аргентинку Мелани Мартинез, Бразилку Тати де Жезус и Иркињу Џенифер Лихејн.
Српска боксерка је на турниру у Бразилу обезбиједила прву медаљу за Србију у такмичењима под окриљем World Boxinga.
Свјетски куп је прилика за освајање бодова за World Boxing ранг-листе, а ти бодови имаће улогу и у квалификацијама за Олимпијске игре које ће 2028. године бити одржане у Лос Анђелесу, пише Танјуг.
