Сара Ћирковић у финалу Свјетског купа у Бразилу

25.04.2026 17:52

Сара Ћирковић у финалу Свјетског купа у Бразилу
Српска боксерка Сара Ћирковић пласирала се у финале Свјетског купа у Бразилу у бантам категорији до 54 килограма, пошто је данас у полуфиналу побиједила Видад Бертал из Марока.

Ћирковић ће се сутра од 16.00 часова у финалу борити против Кинескиње Јунман Ган.

Она је претходно побиједила Аргентинку Мелани Мартинез, Бразилку Тати де Жезус и Иркињу Џенифер Лихејн.

Српска боксерка је на турниру у Бразилу обезбиједила прву медаљу за Србију у такмичењима под окриљем World Boxinga.

Свјетски куп је прилика за освајање бодова за World Boxing ранг-листе, а ти бодови имаће улогу и у квалификацијама за Олимпијске игре које ће 2028. године бити одржане у Лос Анђелесу, пише Танјуг.

