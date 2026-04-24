Све спремно за Европско првенство у футсалу за ученике до 18 година

Министар породице, омладине и спорта, Ирена Игњатовић, рекла је данас у Бањалуци да ће Европско отворено првенство за ученике до 18 година - футсал Бањалука 2026 које ће бити одржано у Бањалуци од 10. до 16.маја ове године окупити око 250 учесника.
Игњатовићева је истакла да ће Министарство пружити подршку у сваком смислу, те да ће издвојити 200.000 КМ за те намјене.
Она је додала да организациона и техничка подршка неће изостати јер су колеге већ активно укључене у све активности у вези са организацијом.
„Република Српска у пуном капацитету подржава развој школског спорта и представљање наших спортиста на међународној спортској сцени и част нам је да смо домаћини оваквом догађају“, рекла је Игњатићева.
Она је навела да је премијер Саво Минић предсједник Организационог одбора, што како је навела довољно говори о односу Републике Српске према нашим школарцима спортистима који су нас обрадовали и учинили поносним на сваком такмичењу до сад и сигурна сам да ће тако бити и на домаћем терену.
Спортски директор Европске федерације школског спорта, Горица Билак Моцоња, је рекла да ово такмичење обухвата и друге вриједности школског спорта гдје ће млади који долазе широм Европе размијенити искуства, повезати се и ширити вриједности школског спорта – фер плеј, толеранцију , солидарност и тимски дух.
Она је рекла да ће на такмичењу учествовати 15 екипа из 11 земаља , те да ће утакмице бити игране у четири спортске дворане у Бањалуци - спортској дворани „Борик“, спортској дворани Спортска дворана „Фармаспром“, спортској дворани „Центар“ и сали Основне школе „Свети Сава“.
„Своје учешће су потврдиле Белгија, Бугарска , Црна Гора, Чешка, Мађарска, Молдавија, Србија, Словенија, Сјеверна Македоинија, Словачка и Република Српска. Имамо 11 земаља и 15 потврђених тимова, играће се у четири групе“, навела је Горица Билак Моцоња.
Марко Радић из Туристичке организације Републике Српске је рекао да је ово такмичење сјајна прилика да се представи Бањалука и Република Српска у најбољем свјетлу.
„Овакви догађаји, спортски и културни су примјер да додатно афирмишемо и Бањалуку и Републику Српску као позитивну дестинацију, дестинацију аутентичних изненађења, доброг гостопримства, занимљиве понуде и атрактивности“, истакао је Радић.
