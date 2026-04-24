Спортисти из Републике Српске засијали на Првенству Европе у ITF теквондоу

Такмичари из Републике Српске, наступајући за репрезентацију Босне и Херцеговине, остварили су сјајне резултате на Европском првенству у ITF теквондоу, одржаном у Грчкој, на Криту.
Посебан успјех остварио је Миљан Ћосић из Зворника, који је у конкуренцији ветерана, узраст 35–44 године, освојио 1. мјесто у борбама, категорија +92 kg, чиме је постао европски шампион. Ћосић је освојио и 3. мјесто у формама, категорија 5. DAN, ветерани 35–44 године.
Одличне резултате остварили су и млади такмичари. Николај Ковачевић из Станара освојио је 2. мјесто у борбама у конкуренцији кадета, док су Вук Јеремић у конкуренцији јуниора и Урош Илић у конкуренцији кадета освојили 3. мјесто у борбама.
На Европском првенству наступали су још и јуниори Ива Батић, Александар Ћосић и Матеја Јанковић, као и кадеткиња Маша Тадић, који су својим наступима показали храброст, квалитет и велику преданост спорту.
Судије су били Борис Кусмук и Емилија Благојевић.
Ови резултати представљају велики понос за Републику Српску, град Зворник, Станаре, као и за репрезентацију Босне и Херцеговине. Спортисти су још једном показали да се упоран рад, дисциплина и вјера у себе препознају и на највећој европској сцени.
