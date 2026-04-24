Аутор:

АТВ
24.04.2026 12:28

Спортисти из Републике Српске засијали на Првенству Европе у ITF теквондоу
Фото: Ustupljena fotografija

Такмичари из Републике Српске, наступајући за репрезентацију Босне и Херцеговине, остварили су сјајне резултате на Европском првенству у ITF теквондоу, одржаном у Грчкој, на Криту.

Посебан успјех остварио је Миљан Ћосић из Зворника, који је у конкуренцији ветерана, узраст 35–44 године, освојио 1. мјесто у борбама, категорија +92 kg, чиме је постао европски шампион. Ћосић је освојио и 3. мјесто у формама, категорија 5. DAN, ветерани 35–44 године.

Одличне резултате остварили су и млади такмичари. Николај Ковачевић из Станара освојио је 2. мјесто у борбама у конкуренцији кадета, док су Вук Јеремић у конкуренцији јуниора и Урош Илић у конкуренцији кадета освојили 3. мјесто у борбама.

На Европском првенству наступали су још и јуниори Ива Батић, Александар Ћосић и Матеја Јанковић, као и кадеткиња Маша Тадић, који су својим наступима показали храброст, квалитет и велику преданост спорту.

Судије су били Борис Кусмук и Емилија Благојевић.

Ови резултати представљају велики понос за Републику Српску, град Зворник, Станаре, као и за репрезентацију Босне и Херцеговине. Спортисти су још једном показали да се упоран рад, дисциплина и вјера у себе препознају и на највећој европској сцени.

Више из рубрике

Трећа етапа Међународне бициклистичке трке "Београд-Бањалука" кренула је из Братунца, гд‌је је бициклистима из 35 земаља приређен величанствени испраћај.

Остали спортови

Трећа етапа трке "Београд-Бањалука" кренула из Братунца

2 ч

0
"Phygital" револуција: Зашто је традиционални спорт невидљив новим генерацијама?

Остали спортови

"Phygital" револуција: Зашто је традиционални спорт невидљив новим генерацијама?

1 д

0
Гејминг као академска дисциплина: Да ли је вријеме за мастер студије из еспорта?

Остали спортови

Гејминг као академска дисциплина: Да ли је вријеме за мастер студије из еспорта?

1 д

0
Међународна бициклистичка трка Београд-Бањалука стартовала је данас са Савског трга у Београду. Почетак трке прогласио је градски секретар Београда за спорт и омладину Никола Пенић. Први део данашње етапе возиће се од Београда до Пожаревца, а након тога ће се од 17.30 сати у другом делу возити кружна трка у Великом Градишту.

Остали спортови

У Обреновцу стартовала друга етапа Међународне бициклистичке трке "Београд-Бањалука"

1 д

0

