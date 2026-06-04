Директор Јувентуса: "Не вјерујем да ће Влаховић остати у Италији"

Аутор:АТВ
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Сага око будућности Душана Влаховића ближи се крају, а све је извесније да ће српски репрезентативац овог љета напустити Јувентус.
Послије четири и по године проведене у Торину, сарадња између двије стране завршава се 30. јуна, а нови детаљи додатно су подгрејали спекулације о наредном кораку у каријери једног од најбољих српских фудбалера.
О ситуацији Влаховића говорио је и легендарни дефанзивац Јувентуса и актуелни директор фудбалске стратегије Старе даме, Ђорђо Кјелини, који није крио жаљење због растанка са српским нападачем.
- Веома ми је жао. Подржавао је Јувентус до самог краја - рекао је Кјелини за агенцију АГИ.
Некадашњи капитен "старе даме" истакао је да изузетно цијени Влаховићев однос према клубу и професионализам који је показивао током боравка у Торину.
- Он је озбиљна особа. Не вјерујем да ће остати у Италији на овом нивоу, али потпуно је легитимно да тражи другачије финансијске услове - поручио је Кјелини, а преноси Телеграф.
Ове ријечи многи су протумачили као наговјештај да ће Влаховић каријеру наставити ван граница Италије. За српског репрезентативца већ дуже вријеме интересовање показују бројни европски клубови, а чињеница да ће од 30. јуна бити слободан играч додатно повећава његову атрактивност на тржишту.
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