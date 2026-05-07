Влаховић заледио преговоре са Јувентусом

07.05.2026 12:45

Душан Влаховић из Јувентуса слави након што је постигао гол током утакмице италијанске Серије А између Јувентуса и Хелас Вероне у Торину, Италија, недјеља, 3. мај 2026.
Фото: Tanjug/AP/LaPresse/Tano Pecoraro

Српски нападач, према наводима италијанског листа, не жури са одлуком и размишља о одласку из клуба.

Тренер Лучано Спалети наводно види српског репрезентативца као важан дио пројекта за повратак у борбу за титулу.

Ипак, ситуација око уговора стоји на "мртвој тачки". Душан Влаховић има поштовање према Јувентусовом дресу који носи од јануара 2022. године, али истовремено размишља, заједно са оцем Милошем, наводи "Газета", о опцији да сачека и пронађе боље финансијске услове у неком другом клубу.

Јувентус не може да чека предуго, а ако Влаховић настави са "одуговлачењем", руководство клуба би могло да се нађе у незавидној позицији на трансфер тржишту, пошто би било теже да испланирају како би изгледао нови напад.

"Стара дама" је спремна да понуди до шест милиона евра плус бонусе, што је озбиљна понуда с обзиром на тренутну ситуацију у клубу, али Влаховиће вјерује да може да нађе боље.

Помиње се да је центарфор спреман чак и да буде резерва Харију Кејну у Бајерну, или Роберту Левандовском у Барселони.

Преговори фудбалера и клуба нису завршени, али су запели. Јувентус планира нови састанак са Влаховићем и његовим оцем, али неће ићи на ултиматум. Крај маја се помиње као кључни рок за коначну одлуку.

У међувремену, Влаховић је спреман да помогне тиму у финишу сезоне. Против Лећеа би могао да буде стартер први пут послије дужег времена.

