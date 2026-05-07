Без уља и без пуцања: Овако се правилно прже кобасице

07.05.2026 12:29

Фото: Pexel/ Vidal Balielo Jr.

Многи кобасице прже на уљу и јакој ватри, због чега често пуцају и остају суве. Искусни кувари откривају једноставан трик уз који кобасице остају сочне, хрскаве и пуне укуса – без иједне капи уља.

Проблем није у кобасицама, већ у техници припреме.

Умјесто уља, у тигањ се сипа мало воде и кобасице се стављају док је још хладан.

На умјереној температури вода се постепено загријава, па се кобасице лагано крчкају и равномјерно кувају изнутра. Када вода испари, почињу да се прже у сопственој масти, што им даје лијепу, златну корицу без пуцања, преноси Пинк.

Ова метода омогућава да кобасице остану сочне, са очуваном аромом и без губитка сокова.

Ако и поред тога пуцају, могуће је да је проблем у самом квалитету. Индустријске кобасице са вјештачком опном чешће се распадају него оне са природном.

